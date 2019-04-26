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Россиянки попросили о сухом законе на месяц Рамадан 

Lenta.ru + ещё 1 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Общественники попросили о сухом законе в Татарстане на время священного для мусульман месяца Рамадан. Открытое письмо, адресованное президенту республики Рустаму Минниханову, распространили организация мусульманских женщин «Муслима», Шура аксакалов Татарстана и Всетатарский общественный центр, пишет «Коммерсантъ».
По мнению авторов письма, такой запрет показал бы «уважение властей Татарстана». Авторы также отметили, что это повысит престиж региона «в глазах полуторамиллиардного исламского мира» и подтолкнет жителей региона к трезвой жизни.
В пресс-службе главы региона ответили, что Татарстан — многонациональная республика, и Минниханов руководствуется в первую очередь интересами всех граждан, поэтому вопросы, которые поднимают в письме активисты, требуют «прежде всего достижения консенсуса в обществе».
В свою очередь, глава комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев рассказал изданию, что ограничение на продажу алкоголя законодательно установить невозможно, к тому же это приведет к росту подпольного рынка. Он отметил, что жители Татарстана исповедуют разные религии, и не все соблюдают пост в месяц Рамадан.
В конце прошлого года участники движения «Трезвая Россия» направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предложили запретить скидки на алкоголь. Они объяснили это тем, что дешевое спиртное снижает трудоспособность российских граждан.
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Комментарии6
Общество , Марат Галеев , Рустам Минниханов , Татьяна Голикова , Республика Татарстан
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