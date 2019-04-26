«Бог есть»: вышедший из комы Быков сделал заявление

Во время комы писатель Дмитрий Быков выяснил, что бог есть. Об этом он сам заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

На прошлой неделе Быков попал в уфимскую больницу с подозрением на инсульт. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, он был введен в медикаментозную кому, а происходящее с ним медики связывали с хроническим заболеванием.

Через несколько дней после госпитализации писателя доставили в Москву. Там ему диагностировали инфаркт головного мозга. По истечении примерно суток после постановки диагноза в состоянии Быкова появилась положительная динамика, а 21 апреля он пришел в сознание.

«Я пришел в себя. Есть новости. Хорошие. Бог есть», — заявил писатель в эфире «Эха Москвы» минувшей ночью.

По словам Быкова, «бог есть, и он преимущественно занимается украшением мира».

Писатель подчеркнул, что не выдумал бы подобное, такого не было в его подсознании и на побочные эффекты лекарств он не может списать это открытие.