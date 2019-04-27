Православные христиане встречают Великую субботу

У православных христиан наступает Великая суббота, последний день перед Пасхой и время освящения куличей и яиц. Патриарх Кирилл в этот день совершит вечерню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя , а также традиционный пасхальный объезд столичных храмов.

Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верой ожидавших его пришествия. Во время вечерни в этот день читаются 15 паремий — ветхозаветных пророчеств о страданиях, смерти и воскресении Спасителя и о грядущей славе новозаветной Церкви.

"Господь во гробе, но божественной своей силой он сходит во ад. Нам не дано понять, что это означает, потому что ад и загробная жизнь — вне нашего человеческого опыта. На протяжении истории истину о том, что Христос по смерти своей прикоснулся к самым глубинам зла, по-разному отображали художники, создавая прекрасные произведения, по-разному воспевали поэты, об этом по-разному говорили святые отцы и богословы", — сказал патриарх Кирилл в проповеди на Великую субботу.

Однако, добавил он, "истина остается истиной непостижимым для нас образом: умерший Спаситель снисшел в самое средоточие зла".

"Не на Голгофу, где зло было явлено через людей со всей их ограниченностью, со всей их слабостью, со всем их непостоянством… Бог соприкоснулся не с ограниченной человеческой злобой, а с абсолютным, могущественным злом, и спас праведников от власти этого зла", — сказал предстоятель.

В Великую субботу на литургии священники меняют темные облачения на белые, читаемые отрывки из Священного Писания и исполняемые песнопения несут в себе "весть о Христе Воскресшем".

В еврейской традиции суббота всегда считалась днем покоя, и в этот же день, по словам патриарха, упокоился Господь Иисус Христос, завершив свой крестный жизненный человеческий путь. И всем верующим в преддверии Пасхи первосвятитель пожелал "особенно хранить ум и сердце в покое".

"Сделать это очень трудно, потому что все мы готовимся к светлому Христову Воскресению, у каждого из нас много разных дел: это и уборка своего жилища, и приготовление пищи, и поздравление родных, близких, знакомых. Этот день всегда наполнен многими делами. Но как важно помнить о том, что это особый день покоя, и даже совершая по необходимости многие дела, внутренне пребывать в покое, … для того чтобы сберечь свои духовные силы для самого главного торжества нашей жизни — для пасхальной ночи", — сказал глава РПЦ.

По информации патриаршей пресс-службы, во время пасхального объезда столичных храмов, список которых до последнего момента держится в секрете, предстоятель Русской церкви совершит освящение куличей, яиц, пасох и пообщается с верующими. Как обычно, пасхальную пищу будут освящать в храмах в течение всего дня.

Обычай освящать на праздник Воскресения Христова крашеные яйца появился еще в I веке. Пасхальное яйцо напоминает о крови, пролитой на кресте Иисусом, и символизирует появление новой жизни.

А в ночь на воскресенье патриарх Кирилл возглавит торжественное ночное богослужение в храме Христа Спасителя — совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. Праздничная служба, в которой примут участие несколько тысяч верующих, начнется в 23.00.