Документы о деятельности военной контрразведки СМЕРШ представили на Урале

Выставку, посвященную деятельности военной контрразведки "Смерть шпионам" (СМЕРШ), представили в Екатеринбурге на открытии межархивного выставочного проекта "Сражений много — победа одна". Об этом сообщил ТАСС археограф отдела использования и публикации архивных документов Государственного архива административных органов Свердловской области Илья Демаков.

"Одна из выставок посвящена органам безопасности СМЕРШ: здесь у нас документы бывших военнопленных, которые проходили проверку. Все бывшие в плену проходили "фильтрацию", создавались проверочные лагеря, людей проверяли на предмет сотрудничества с фашистами. Таких дел в нашем архиве около 20 тыс. Многие, из тех, кто проходил проверку, были партизанами, в том числе итальянскими, французскими и бельгийскими", — сказал Демаков.

Собеседник агентства добавил, что после окончания войны партизаны, которые действовали на территории иностранных государств, получали официальные документы, подтверждавшие это, и опровергавшие работу на фашистов.

Также в проекте "Сражений много — победа одна" были представлены документы, относящиеся к довоенному периоду. Среди них, дневник Юрия Ястребова, свердловчанина, служившего в 1939 году в "трофейной команде", которая собирала брошенное имущество на полях боев после вооруженного конфликта с Японией у реки Халхин-Гол. "Он нашел две японские листовки на русском языке, обращенные к нашим солдатам, в деле так же хранятся японские открытки, фантики. Он вел дневник о том, как шла его боевая подготовка, осуждал "скучные уставы", за это его арестовали, дневник был изъят", — рассказал археограф.

Завершает цикл довоенных архивов документ с информацией о посещениях кабинета Иосифа Сталина 22 июня 1941 года. "Судя по документу, первыми в 05:45 мск к нему пришли Молотов, Берия, Тимошенко, Жуков и Мехлис. Молотов был в кабинете шесть часов. А 23 июня на первый прием в 03:20 пришли Молотов, Ворошилов и Берия", — добавил собеседник агентства.