Участник «Дома-2» вывел из себя Ксению Бородину

Обычно тактичная и спокойная Ксения Бородина на днях потеряла самообладание. Телеведущая взорвалась в адрес одного из участников проекта «Дом-2» Ильи Яббарова . Молодой отец пропустил крестины своего маленького сына из-за нежелания общаться с тещей, которая его недолюбливает.

Бородина буквально накричала на Яббарова, напомнив тому, что его самого в детстве бросил отец.

«Ты приезжал и смотрел своими детскими глазами, как других любят, а на тебя забили!» — пристыдила молодого человека Ксения. — Бабы будут меняться, а дети — нет, понимаешь?!»

Позже Бородина прокомментировала свое поведение, объяснив несдержанность тем, что отношения родителей и детей — больная для нее тема. Саму телеведущую воспитывал отчим, так как отец Ксении ушел из семьи, когда девочке было два года, и, спустя недолгое время женился повторно. Бородина рассказала, что родной отец не принимал почти никакого участия в ее жизни, а их последняя встреча оказалась очень печальной: когда отец заболел, и Ксения приехала проститься с ним, он уже не мог разговаривать.