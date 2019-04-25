В «Горбачёв-Фонде» опровергают данные о госпитализации экс-главы СССР

Руководитель пресс-службы «Горбачёв-Фонда» Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации бывшего президента СССР Михаила Горбачёва

Как заявил Палажченко РИА Новости, он лично виделся с ним недавно.

«Он был сегодня в офисе, на работе. Я с ним провёл в общей сложности, наверное, два часа», — сказал представитель фонда.

Комментируя информацию о том, что Горбачёв якобы не смог посетить показ документального фильма о себе на Московском международном кинофестивале из-за госпитализации, Палажченко отметил, что экс-глава СССР не собирался приезжать на показ.

«То, что он планировал якобы там быть и не смог приехать по состоянию здоровья, — это недостоверная информация», — указал он.