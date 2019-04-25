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В «Горбачёв-Фонде» опровергают данные о госпитализации экс-главы СССР 

RT на русском + ещё 3 21 час назад
Фото: ТАСС
Руководитель пресс-службы «Горбачёв-Фонда» Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.
Как заявил Палажченко РИА Новости, он лично виделся с ним недавно.
«Он был сегодня в офисе, на работе. Я с ним провёл в общей сложности, наверное, два часа», — сказал представитель фонда.
Комментируя информацию о том, что Горбачёв якобы не смог посетить показ документального фильма о себе на Московском международном кинофестивале из-за госпитализации, Палажченко отметил, что экс-глава СССР не собирался приезжать на показ.
«То, что он планировал якобы там быть и не смог приехать по состоянию здоровья, — это недостоверная информация», — указал он.
Ранее режиссёр кинокартины «Встреча с Горбачёвым» Андре Сингер заявил, что бывший президент СССР не смог приехать на премьеру документального фильма о себе из-за госпитализации.
RT на русском: последние новости
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Общество , Политика , Михаил Горбачев , Андре Сингер , РИА Новости
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