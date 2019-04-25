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«Не очень хорошо»: Михаил Горбачеов 

Рамблер + ещё 16 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован. Об этом рассказал режиссер Андре Сингер, который в четверг представил картину «Встреча с Горбачевым» на 41-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).
«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — сообщил Сингер журналистам, его слова приводит ТАСС.
О том, что экс-президент СССР представит картину о себе, ранее сообщали в дирекции ММКФ.
Документальный фильм «Встреча с Горбачевым» снят режиссерами Вернером Херцогом и Андре Сингером. Херцог выступил в роли интервьюера и поговорил с Горбачевым на разные темы.
Общество , Михаил Горбачев , Андре Сингер , Вернер Херцог , ИТАР-ТАСС
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