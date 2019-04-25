«Не очень хорошо»: Михаил Горбачеов

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован. Об этом рассказал режиссер Андре Сингер , который в четверг представил картину «Встреча с Горбачевым» на 41-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).

«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — сообщил Сингер журналистам, его слова приводит ТАСС.

О том, что экс-президент СССР представит картину о себе, ранее сообщали в дирекции ММКФ.