Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован. Об этом рассказал режиссер Андре Сингер, который в четверг представил картину «Встреча с Горбачевым» на 41-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).
«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — сообщил Сингер журналистам, его слова приводит ТАСС.
О том, что экс-президент СССР представит картину о себе, ранее сообщали в дирекции ММКФ.
Документальный фильм «Встреча с Горбачевым» снят режиссерами Вернером Херцогом и Андре Сингером. Херцог выступил в роли интервьюера и поговорил с Горбачевым на разные темы.