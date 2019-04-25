Участник «Битвы экстрасенсов» закатил скандал на борту самолета

Никита Турчин, известный по телепроектам «Битва экстрасенсов» и «Дом-2», устроил скандал на борту самолета авиакомпании Utair

Недовольство телезвезды было вызвано тем, что его лишили места в бизнес-классе.

Молодого человека возмутили действия стюардесс, которые отказались предоставить ему место согласно купленному билету и предложили сесть на любое свободное.

Турчин решил разобраться с представителем авиакомпании, но внятного ответа не получил.

«А из-за моего чрезмерного недовольства меня и вовсе хотели снять с рейса», — написал он в Instagram, где также разместил видео, запечатлевшее произошедший конфликт.