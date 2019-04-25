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Участник «Битвы экстрасенсов» закатил скандал на борту самолета 

Ридус 25 апреля 2019
Фото: Public domain
Никита Турчин, известный по телепроектам «Битва экстрасенсов» и «Дом-2», устроил скандал на борту самолета авиакомпании Utair.
Недовольство телезвезды было вызвано тем, что его лишили места в бизнес-классе.
Молодого человека возмутили действия стюардесс, которые отказались предоставить ему место согласно купленному билету и предложили сесть на любое свободное.
Турчин решил разобраться с представителем авиакомпании, но внятного ответа не получил.
«А из-за моего чрезмерного недовольства меня и вовсе хотели снять с рейса», — написал он в Instagram, где также разместил видео, запечатлевшее произошедший конфликт.
Ранее народный артист России Александр Панкратов-Черный объяснил, почему его сняли с рейса Барнаул — Москва. По его словам, будучи в бизнес-классе, он «попросил 100 грамм водки».
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