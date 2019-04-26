РГО и Северный флот повторят путь Брусилова во время экспедиции в Арктике

"Стало доброй традицией во время походов в высокие широты проводить при поддержке Русского географического общества комплексные экспедиции по маршрутам русских полярников. В этом году планируется экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа", — сказал Шойгу.

"Ее участники повторят путь знаменитого исследователя Георгия Львовича Брусилова, который стал прототипом Татаринова в известном романе Каверина "Два капитана", — пояснил министр обороны.

По его словам, на сегодняшнем заседании участники коллегии обсудят ход выполнения Северным флотом Плана деятельности на 2019-2025 годы, а также вопросы дальнейшего развития объектов военной инфраструктуры в Арктической зоне России.

Лейтенант флота Георгий Брусилов в 1912 году организовал и возглавил собственную полярную экспедицию на паровой шхуне "Святая Анна" с целью впервые в истории пройти Северным морским путем под российским флагом. Осенью 1912 года судно было зажато льдами в Карском море и начало дрейфовать в северном направлении. В апреле 1914 года, после полутора лет дрейфа, когда шхуна находилась севернее архипелага Земля Франца-Иосифа, отряд из 11 человек во главе со штурманом Валерианом Альбановым отправился пешком к земле.

Лишь Альбанов и матрос Александр Конрад были спасены на мысе Флора Земли Франца-Иосифа экспедицией Георгия Седова, возвращавшейся в Архангельск на судне "Святой Фока" после зимовки. Судьба 13 членов экспедиции, оставшихся на борту "Святой Анны", неизвестна.