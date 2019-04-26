Домашняя кошка «усыновила» бельчат в Крыму

В Бахчисарае домашняя кошка выкармливает бельчат, оставшихся без мамы, сообщает РИА "Новости".

Коробку с бельчатами подбросили в зооуголок Бахчисарайского парка, где как раз окотилась кошка Пуша.

Сотрудники решили подложит ей бельчат, и кошка их приняла. На опубликованном местными СМИ видео видно, что Пуша кормит и вылизывает и бельчат, и своих котят, а также терпит, когда бельчата прыгают по ней.

Летом 2018 года в Новосибирском зоопарке трех котят манула, родившихся слабыми, взяла на кормление домашняя кошка.