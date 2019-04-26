Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Домашняя кошка «усыновила» бельчат в Крыму 

Газета.Ru + ещё 7 26 апреля 2019
Фото: соцсети
В Бахчисарае домашняя кошка выкармливает бельчат, оставшихся без мамы, сообщает РИА "Новости".
Коробку с бельчатами подбросили в зооуголок Бахчисарайского парка, где как раз окотилась кошка Пуша.
Сотрудники решили подложит ей бельчат, и кошка их приняла. На опубликованном местными СМИ видео видно, что Пуша кормит и вылизывает и бельчат, и своих котят, а также терпит, когда бельчата прыгают по ней.
Летом 2018 года в Новосибирском зоопарке трех котят манула, родившихся слабыми, взяла на кормление домашняя кошка.
Газета.Ru: последние новости
Бастрыкин назвал смерть Быстрицкой огромнейшей потерей Садальский рассказал об обширном инфаркте советской звезды Познер посмеялся над юбилеем Пугачевой
Общество , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах81
Как Алсу отреагировала на скандал на «Голосе»12
Лобода отказалась от участия в «Голосе»19
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте72
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»4
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Украина сообщила о проблемах на границе с Крымом
В мире Конфликты
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение