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Центр реабилитации дельфинов хотят создать в Крыму 

News.ru + ещё 6 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Учёные Крыма заявили о необходимости создания центра реабилитации морских животных. По словам специалистов, ежегодно дельфины сотнями гибнут в акватории полуострова.
Каждый год на крымское побережье выбрасывает около 600 туш, ещё больше их гибнет в море. Дело в том, что дельфины следуют за сейнерами вместе с косяками рыб и запутываются в сетях, поясняют специалисты.
Реабилитационный центр можно было бы создать на базе Карадагской научной станции, считает её сотрудник Ирина Логоминова.
На территории станции находится бассейн. Он, правда, в аварийном состоянии. Сейчас в кратчайшие сроки есть возможность его восстановить для приёма конфискованных и пострадавших животных, — цитирует специалиста РИА Новости.
Она отметила, что «ещё более правильным решением была бы установка вольеров в море».
Охранная зона Карадагского заповедника распространена на километр морского побережья, именно там можно было бы восстановить существовавшие во времена СССР вольеры, уточняют учёные. Важным фактором сохранения популяции дельфинов они считают ограничения для рыболовства, в частности удаление от берега прибрежной акватории, а также использование сетей с отпугивателями.
Первый в России Центр спасения дельфинов «Дельфа» был создан несколько лет назад в Сочи. Несколько бригад экологов занимаются лечением, реабилитацией и возвращением черноморских дельфинов в природную среду обитания.
Ранее News.ru писал, что экоактивисты подготовили петицию с требованием изменить правила рыболовства в России. Как только инициативу поддержат 300 тысяч человек, она будет размещена на официальном портале правовой информации.
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Общество , РИА Новости , Республика Крым
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