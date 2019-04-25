Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Россия будет мусульманской»: Симоньян попросила вернуть русских домой 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия через 20 лет станет мусульманской страной, а Хабиб Нурмагомедов ее президентом, если не упростить предоставление гражданства этническим русским, живущим за границей. Об этом главред RT Маргарита Симоньян заявила в своем телеграм-канале.
Журналистка привела контраргументы «здорового человека» на аргументы «нездорового», который считает, что если давать гражданство всем русским, то «понаедут разные там…».
«Если ничего не менять, то к 2040 году Россия будет страной мусульманской», — уверена Симоньян.
По словам журналистки, против ислама она «ничего не имеет», однако призвала вообразить, что президентом России через 20 лет станет Хабиб Нурмагомедов, против которого она тоже «ничего не имеет».
Симоньян не хочет, чтобы будущая Россия была такой, а желает, чтобы ее культурный, ментальный, общественный и религиозный «вид» остался таким же, каким является сейчас.
«Светская страна, где процветает множество конфессий и этносов. Преобладающий православный этнос позволяет сохранять это хрупкое статус-кво», — написала она.
Комментарии84
Общество , В мире , Политика , Украина , Хабиб Нурмагомедов , Маргарита Симоньян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россиян напугали кризисом97
За проигранные выборы: Порошенко отомстил украинцам19
«Скверный» поступок: Россия направила ноту Австрии204
Убойная перестрелка в Москве: появились новые детали103
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу458
Видео
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона
Шоу-бизнес
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Общество
Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса
Политика
Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии
Шоу-бизнес Статьи
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского
Политика
В США сошёл с рельсов поезд с этанолом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение