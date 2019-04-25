Россия через 20 лет станет мусульманской страной, а Хабиб Нурмагомедов ее президентом, если не упростить предоставление гражданства этническим русским, живущим за границей. Об этом главред RT Маргарита Симоньян заявила в своем телеграм-канале.
Журналистка привела контраргументы «здорового человека» на аргументы «нездорового», который считает, что если давать гражданство всем русским, то «понаедут разные там…».
«Если ничего не менять, то к 2040 году Россия будет страной мусульманской», — уверена Симоньян.
По словам журналистки, против ислама она «ничего не имеет», однако призвала вообразить, что президентом России через 20 лет станет Хабиб Нурмагомедов, против которого она тоже «ничего не имеет».
Симоньян не хочет, чтобы будущая Россия была такой, а желает, чтобы ее культурный, ментальный, общественный и религиозный «вид» остался таким же, каким является сейчас.
«Светская страна, где процветает множество конфессий и этносов. Преобладающий православный этнос позволяет сохранять это хрупкое статус-кво», — написала она.