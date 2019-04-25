«Россия будет мусульманской»: Симоньян попросила вернуть русских домой

Журналистка привела контраргументы «здорового человека» на аргументы «нездорового», который считает, что если давать гражданство всем русским, то «понаедут разные там…».

«Если ничего не менять, то к 2040 году Россия будет страной мусульманской», — уверена Симоньян.

По словам журналистки, против ислама она «ничего не имеет», однако призвала вообразить, что президентом России через 20 лет станет Хабиб Нурмагомедов, против которого она тоже «ничего не имеет».

Симоньян не хочет, чтобы будущая Россия была такой, а желает, чтобы ее культурный, ментальный, общественный и религиозный «вид» остался таким же, каким является сейчас.