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Группа «Любэ» сняла клип про Крымский мост 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Группа "Любэ" выпустила песню "По мосту" и видеоклип в ней, посвященные Крыму и мосту на полуостров, клип находится в свободном доступе в социальных сетях и на видеоресурсах, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"Группа "Любэ" представила композицию "По мосту". Это песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого можно легко добраться по мосту через Керченский пролив. На песню снят видеоклип. Он доступен в социальных сетях музыкального коллектива", — сообщили в инфоцентре.
По сюжету герои клипа пересекают на автомобиле Керченский пролив. В этом эпизоде представлены панорамные съемки самого большого моста в России и Европе. Они проводились на ключевом и наиболее красивом участке автодороги — фарватерном, где потоки машин проезжают под сводами арки, говорится в сообщении.
"Еще в советские времена мы часто ездили на гастроли в Крым. Это одно из лучших мест в стране. Побережье, горы, солнце — красота невероятная. Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых… Крымский мост — сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту", — рассказал солист группы Николай Расторгуев, слова которого приводит инфоцентр.
Авторы песни — композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Композиция записана с участием солисток группы "Фабрика", исполнивших бэк-вокальные партии.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Комментарии4
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Игорь Матвиенко , Николай Расторгуев , Владимир Путин , Республика Крым
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