Группа «Любэ» сняла клип про Крымский мост

Группа "Любэ" выпустила песню "По мосту" и видеоклип в ней, посвященные Крыму и мосту на полуостров, клип находится в свободном доступе в социальных сетях и на видеоресурсах, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

"Группа "Любэ" представила композицию "По мосту". Это песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого можно легко добраться по мосту через Керченский пролив. На песню снят видеоклип. Он доступен в социальных сетях музыкального коллектива", — сообщили в инфоцентре.

По сюжету герои клипа пересекают на автомобиле Керченский пролив. В этом эпизоде представлены панорамные съемки самого большого моста в России и Европе. Они проводились на ключевом и наиболее красивом участке автодороги — фарватерном, где потоки машин проезжают под сводами арки, говорится в сообщении.

"Еще в советские времена мы часто ездили на гастроли в Крым. Это одно из лучших мест в стране. Побережье, горы, солнце — красота невероятная. Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых… Крымский мост — сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту", — рассказал солист группы Николай Расторгуев, слова которого приводит инфоцентр.

Авторы песни — композитор и продюсер Игорь Матвиенко , поэт Александр Шаганов. Композиция записана с участием солисток группы "Фабрика", исполнивших бэк-вокальные партии.