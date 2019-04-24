«Совсем плох»: что случилось со звездой «Убойной силы»

Актер сериала «Убойная сила» Евгений Леонов-Гладышев не может восстановиться после серьезной черепно-мозговой травмы, полученной в августе 2018 года. По словам его коллеги Галины Бокашевской, артист «совсем плох» и практически не разговаривает. В то же время напарник Леонова-Гладышева по сериалу Сергей Кошонин заявил, что он идет на поправку.

Актер Евгений Леонов-Гладышев, известный по съемкам в сериале «Убойная сила» и фильме «Место встречи изменить нельзя», не может восстановиться после полученной в августе прошлого года черепно-мозговой травмы. Об этом Starhit рассказала коллега артиста, театральная актриса Галина Бокашевская

«Сейчас Женя совсем плох. Практически не разговаривает. Несчастье случилось с ним в прошлом августе — его ждали на съемках, но из Питера в Москву он так и не доехал. По дороге на вокзал ранним утром зашел в магазин, около которого его и нашли избитым. Уже в больнице у Жени произошло кровоизлияние в мозг, от которого он не оправился до сих пор», — рассказала Бокашевская.

В то же время напарник Леонова-Гладышева по культовому сериалу Сергей Кошонин отметил, что сомневается в достоверности информации актрисы.

«Она-то откуда знает? Она в Москве вообще живет. Она зимой только знала, что он в больнице лежал, после операции он не разговаривал. Сейчас-то чего она дергается?» — приводит его слова «Пятый канал».

По словам заслуженного артиста России, Леонов-Гладышев перенес две операции по трепанации черепа и прошел курс реабилитации. Кроме того, он заявил, что восстановительные меры оказали положительный эффект на здоровье актера. В ближайшее время звезда «Убойной силы» готовится пройти второй реабилитационный курс. Параллельно с этим, по информации Кошонина, с ним регулярно занимаются логопеды и физиотерапевты, что помогло частично восстановить речь.

«Медленно, но идет [на] поправку. По телефону он общается, разговаривает. Естественно, он не на сто процентов уже поправился, но динамика положительная, поэтому Галя паникует зря совершенно», — пояснил Кошонин.

В августе 2018 года СМИ сообщили о срочной госпитализации Евгения Леонова-Гладышева. Уточнялось, что народный артист России находился в реанимации в тяжелом состоянии после черепно-мозговой травмы. По некоторым данным, 67-летний актер упал на улице. По другой информации, травму Леонову-Гладышеву нанесли неизвестные злоумышленники. Сам он не давал никаких комментариев.

Позднее заслуженный артист России Сергей Кошонин рассказал, что инцидент не носил криминальный характер.

«Женя собирался в Москву на съемки программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Даже уже выехал из дома на вокзал, но как оказалось, не доехал. На улице ему неожиданно стало плохо, он упал и ударился головой», — рассказал актер.

Через месяц после инцидента в прессе появилась информация о том, что Леонов-Гладышев впал в кому. Эта информация возмутила жену актера, которая отметила, что он идет на поправку.

«Женя давно пришел в себя, нас перевели из реанимации в общее отделение, впереди долгий период восстановления, реабилитации. Но все идет хорошо. Вот прямо сейчас мы зарядку делаем, это теперь обязательное упражнение каждый день», — сказала она в беседе с сайтом kp.ru.

Евгений Леонов-Гладышев родился 24 января 1952 года в Вильнюсе. В кино он дебютировал в 1972-м, когда обучался на актерском факультете в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии: Евгений Борисович сыграл в детской приключенческой драме «Включите северное сияние» Радомира Василевского . Окончив обучение, артист перешел на киностудию «Ленфильм»

Любопытно, что поначалу актер снимался в художественных картинах под фамилией Леонов, однако впоследствии принял решение добавить к ней фамилию матери ради избежания путаницы с тезкой Евгением Павловичем Леоновым

В конце 70-х артист всерьез претендовал на роль Володи Шарапова в культовом советском детективе «Место встречи изменить нельзя», однако киношным напарником Владимира Высоцкого в итоге стал Владимир Конкин , тогда как Леонову-Гладышеву создатели предложили сыграть оперативника Васю Векшина.

После распада СССР Леонов-Гладышев попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм «Высшая мера». Кроме того, несколько лет назад он поучаствовал в создании очередного сезона «Улицы разбитых фонарей».