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Россиянам разрешили жарить шашлыки на природе 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Елена Горбачева / «Коммерсантъ»
В МЧС России разрешили жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности. Об этом заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, передает РИА Новости.
По его словам, предстоящие майские праздники готовят для спасателей потенциальные риски, поэтому ведомству придется работать в режиме повышенной готовности. В связи с этим Еникеев отметил, что россиянам при жарке шашлыков стоит соблюдать меры противопожарной безопасности.
Он также напомнил, что перед этим необходимо очистить территорию от сухой травы и проследить, чтобы погода была безветренной. Представитель ведомства добавил, что в связи с особым противопожарным режимом в регионе может быть установлен запрет на разведение огня, что следует учитывать.
3 апреля в Роструде напомнили, что в этом году на майские праздники россиян ждут девять выходных дней и две короткие рабочие недели. «Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — пояснили в ведомстве.
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Общество , Пожары , МЧС , Роструд , РИА Новости
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