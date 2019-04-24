Россиянам разрешили жарить шашлыки на природе

МЧС России разрешили жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности. Об этом заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, передает РИА Новости.

По его словам, предстоящие майские праздники готовят для спасателей потенциальные риски, поэтому ведомству придется работать в режиме повышенной готовности. В связи с этим Еникеев отметил, что россиянам при жарке шашлыков стоит соблюдать меры противопожарной безопасности.

Он также напомнил, что перед этим необходимо очистить территорию от сухой травы и проследить, чтобы погода была безветренной. Представитель ведомства добавил, что в связи с особым противопожарным режимом в регионе может быть установлен запрет на разведение огня, что следует учитывать.