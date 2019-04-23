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Бесхозен и очень прибылен: как устроен похоронный бизнес в России 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Photoxpress
Похоронный бизнес бесхозен и очень прибылен, рассказал «Российской газете» президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш.
По его словам, в похоронном бизнесе «ходит» более 250 миллиардов рублей. При этом лишь примерно 40 тысяч из около 80 тысяч всех российских кладбищ учтены в кадастре.
Впрочем, и на зарегистрированных кладбищах чаще всего нет ни воды, ни электричества, ни туалетов, ни ограждений, ни подъездных путей к ним.
Нет там и единых правил, «кто, как, где и за сколько» хоронит. По словам Кодыша, все это зависит от «местной специфики и жадности ритуальщиков».
Кроме того, за большинством кладбищ «присматривают» бандиты. Например, в последнее время активизировались среднеазиатские организованные преступные группировки.
Исключением из этого правила является Санкт-Петербург. Все местные кладбища в конце 1990-х годов подмяли под себя силовики во главе с Игорем Минаковым. С тех пор в Петербурге не было черного ритуального бизнеса. Впрочем, несколько месяцев назад Минаков скончался.
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Общество , Игорь Минаков , "Российская газета"
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