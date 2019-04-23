Бесхозен и очень прибылен: как устроен похоронный бизнес в России

Похоронный бизнес бесхозен и очень прибылен, рассказал «Российской газете» президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш.

По его словам, в похоронном бизнесе «ходит» более 250 миллиардов рублей. При этом лишь примерно 40 тысяч из около 80 тысяч всех российских кладбищ учтены в кадастре.

Впрочем, и на зарегистрированных кладбищах чаще всего нет ни воды, ни электричества, ни туалетов, ни ограждений, ни подъездных путей к ним.

Нет там и единых правил, «кто, как, где и за сколько» хоронит. По словам Кодыша, все это зависит от «местной специфики и жадности ритуальщиков».

Кроме того, за большинством кладбищ «присматривают» бандиты. Например, в последнее время активизировались среднеазиатские организованные преступные группировки.