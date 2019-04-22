Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Помощник президента Татарстана Фишман вышла замуж за режиссера Бекмамбетова

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман , курирующая в республике развитие городской среды и обустройство общественных пространств, и режиссер Тимур Бекмамбетов в понедельник поженились в казанском ЗАГСе в центре семьи "Казан", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фишман Мария Горожанинова.

"Сегодня утром в "Чаше" (центр семьи "Казан", построенный в виде казана, чаши — ред.) Наталия Фишман расписалась с Тимуром Бекмамбетовым", — сказала Горожанинова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Timur Bekmambetov (@bekmambetovtimur) 17 Фев 2019 в 11:12 PST Собеседница агентства не стала уточнять, как молодожены отмечают это событие и в отпуске ли сейчас Фишман, отметив, что это очень личная тема.

Информация о возможном романе Фишман и Бекмамбетова появилась летом прошлого года. Во время приездов в Казань Бекмамбетов нередко появлялся в обществе Фишман на различных мероприятиях. В феврале он опубликовал в Instagram совместную фотографию.