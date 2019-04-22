«Некая точка»: патриарх Кирилл раскритиковал теорию большого взрыва

Ученые не могут понять, как зарождалась Вселенная, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя . По мнению патриарха, наука «обладает ничтожно малым» представлением о Вселенной, а теорию Большого взрыва «невозможно объяснить исключительно в научных терминах». «Проще» объяснить возникновение Вселенной через божественный акт творения, а не «странными словами про некие точки», уверен предстоятель РПЦ

Зарождение Вселенной объяснять нужно не сугубо через научные термины, а как божественный акт творения. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе литургии в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье, передает ФАН.

«Никогда не опишут всего нынешние многие ученые, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашел в них Бога», — заявил предстоятель Русской православной церкви.

По мнению патриарха, познания науки о Вселенной «ничтожно малы» и дальнейшие изыскания ученых «позволят познать лишь незначительную часть божественной тайны». Он добавил, что сейчас ученые используют «странное слово» для обозначения вместилища всей материи, наполнившей Вселенную — «некая точка».

Предстоятель РПЦ полагает, что ученые склонны усложнять.

«Ведь проще всего было бы сказать — ну, божественный акт творения! Но язык не поворачивается у тех, которые считают, что разумом можно все объяснить и таким образом вытеснить Бога из человеческого сознания», — заявил Кирилл.

Теория Большого взрыва является общепринятой космологической моделью, описывающей раннее развитие Вселенной. Впервые термин «Большой взрыв» использовал известный британский астроном и космолог Фред Хойл. Сам он считал эту теорию «совершенно неудовлетворительной» и придерживался гипотезы «непрерывного рождения» материи при расширении Вселенной. Согласно существующим представлениям, наблюдаемая вселенная берет начало с так называемого Большого взрыва, который произошел 13,7 млрд лет назад.

Образование самых первых атомных ядер завершилось уже в первые 10–20 минут жизни Вселенной. Где-то через 500 млн лет после Большого взрыва начали образовываться первые звезды.

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии Наук Вячеслав Докучаев в разговоре с НСН заявил, что «божественного акта творения» для физики не существует. Он добавил, что в XXI веке научные представления о зарождении Вселенной «радикально» изменились в сравнении с наукой века XX-го.

«В прошлом веке наука говорила о большом взрыве, который произошел 14 млрд лет назад, и сейчас происходит его финальная стадия. Благодаря вкладу в том числе советских и российских ученых сегодня мы знаем, что живем в мультивселенной, или пространственно-временной пене. Ее можно представить как мыльную пену в тазике.

То, что раньше мы называли большим взрывом, сегодня воспринимается как маленький эпизод, отдельный пузырек в мультивселенной. Она не имеет ни начала, ни конца ни во времени, ни в пространстве. Таким образом, она и существует вечно, и акта творения не было. Таково современное представление физиков о Вселенной», — подчеркнул ученый.

А вот возникновение религии вполне объяснимо наукой, отметил Докучаев, и связано с безумной хаотичностью эволюции и жизни.

«Вечная жизнь, о которой говорит религия, объясняется современной биологией. Религия возникла в процессе эволюции человека, чтобы смирить его перед ужасом бытия. Потому что эволюция страшна и ужасна. Она создает существа, которые, вылупившись, например, из икринки, должны сожрать своих собратьев, чтобы выжить. Это делается совершенно хаотически и без всякого смысла. Современная теория эволюции с точки зрения религии приводит нас к страшным выводам, но иного у нас нет», — добавил сотрудник РАН.

Бог создал мир за шесть дней, считается в христианстве. Процесс сотворения мира описан в первых трех главах первой книги Библии — книге Бытия. При этом как католические, так и православные богословы, неоднократно утверждали, что слово «день» в контексте акта божественного творения не стоит понимать буквально.