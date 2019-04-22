Названы регионы-лидеры по приросту и убыли неселения

Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах выросла наиболее существенно за последние три года, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*. В Еврейском автономном округе , Магаданской и Тамбовской областях, напротив, отмечается самое существенное сокращение численности населения.

Демографическая ситуация

По данным исследования, в России в последние годы отмечается рост численности населения, но динамику сложно пока охарактеризовать как устойчивую. За период 2016-2018 годов население страны увеличилось на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи человек, а естественная убыль — 355,13 тысячи человек. По состоянию на 1 января 2019 года численность населения России, по данным Росстата, составила более 146,7 миллиона человек.

"Особенностью демографической ситуации является то, что естественная убыль (смертность/рождаемость) компенсируется миграционным приростом, что и обуславливает увеличение численности россиян. Правда, миграционный прирост последнее время демонстрирует тенденцию к замедлению, что повышает остроту проблемы снижения смертности и роста рождаемости", — говорится в исследовании.

Как отмечается, в целом по стране за последние три года зафиксировано падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения, а также сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей. Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 — сократилась.

Лидеры

Лидером рейтинга стал Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%. На втором месте — Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, на третьем — Чечня (рост на 4,5%).

Высокие показатели также в Тюменской области (рост на 4,41%), Ленинградской области (рост на 3,88%) и Московской области (рост на 3,84%).

Санкт-Петербург расположился на седьмой строчке, там рост населения составил 3,03%. Москва заняла 12-е место, рост населения составил 2,31%. Население Крыма за три года выросло лишь на 0,25%, регион занимает 23-ю позицию в рейтинге.

"Анализ показателей свидетельствует об устойчивом росте населения в столичных и экономически развитых субъектах РФ с высоким уровнем жизни, крупных агломерациях, значительно прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости", — отмечается в исследовании.

Лидерами по миграционному приросту стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская области, а также Краснодарский край — отмечается, что это экономические развитые регионы с привлекательными рынками труда и условиями для мигрантов. Москва и Петербург, а также Дагестан, Чечня и ХМАО входят в пятерку лидеров по естественному приросту населения (рождаемость минус смертность).

Аутсайдеры

На последнем месте в рейтинге расположилась Еврейская автономная область, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области отмечено сокращение на 3,53%, в Тамбовской области — на 3,27%.

В последнюю пятерку также входят Курганская область (минус 3,16%) и Республика Коми (минус 3,1%).

Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской области (минус 46,68 тысячи человек), Нижегородской области (минус 45,68 тысячи человек) и Алтайском крае (минус 43,89 тысячи человек).

"Проведенный анализ свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока", — отмечается в исследовании.

Эксперты отмечают, что естественная убыль населения наблюдалась в 57 регионах, среди которых наибольшая — в Нижегородской, Ростовской, Воронежской областях. "Снижение естественного прироста населения, как в отдельных регионах, так и по стране в целом происходит за счет опережающего снижения рождаемости относительно снижения смертности", — говорится в исследовании.

Миграционный отток отмечен в 59 регионах страны, максимальный — в Дагестане, Омской области, Республике Коми, Оренбургской области, Алтайском крае.

* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.