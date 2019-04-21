Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, но по-прежнему очень слаб. На прошлой неделе его госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Остается надеяться, что он скоро пойдет на поправку.
Дмитрий Быков по-прежнему чувствует себя плохо, но уже выходит из комы. Об этом «360» рассказала его супруга Ирина Лукьянова.
«Практически да», — ответила он на вопрос, пришел ли Дмитрий Львович в сознание.
Он очень слаб, он очень плохо себя чувствует. Еду в больницу, может быть, там поговорю с врачами и что-то узнаю — Ирина Лукьянова.