Дмитрий Быков начал приходить в сознание

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, но по-прежнему очень слаб. На прошлой неделе его госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Остается надеяться, что он скоро пойдет на поправку.

Дмитрий Быков по-прежнему чувствует себя плохо, но уже выходит из комы. Об этом «360» рассказала его супруга Ирина Лукьянова

«Практически да», — ответила он на вопрос, пришел ли Дмитрий Львович в сознание.