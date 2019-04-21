Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Быков начал приходить в сознание 

360tv.ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, но по-прежнему очень слаб. На прошлой неделе его госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Остается надеяться, что он скоро пойдет на поправку.
Дмитрий Быков по-прежнему чувствует себя плохо, но уже выходит из комы. Об этом «360» рассказала его супруга Ирина Лукьянова.
«Практически да», — ответила он на вопрос, пришел ли Дмитрий Львович в сознание.
Он очень слаб, он очень плохо себя чувствует. Еду в больницу, может быть, там поговорю с врачами и что-то узнаю — Ирина Лукьянова.
360tv.ru: последние новости
Падение «метеорита» в Нижегородской области сняли на видео Египетский журналист составил топ-5 самых опасных животных России Эксперта выгнали из эфира НТВ за нацистское приветствие. Он попытался оправдаться
Общество , Дмитрий Быков , Ирина Лукьянова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине2
Украинский генерал призвал захватить часть России429
Захарова отреагировала на трагедию на Шри-Ланке8
«Там бомба». Пьяный избиратель устроил переполох на Украине9
Муж умершей Цывиной жестоко её избивал1
Видео
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Украинский генерал призвал захватить часть России
Украина Армия
Захарова отреагировала на трагедию на Шри-Ланке
Политика Африка
Смерть омрачила выборы президента на Украине
Украина Происшествия
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
В мире Украина
Опубликовано видео с места взрыва на Шри-Ланке
Происшествия
В чем Москва обвинила Белоруссию
В мире Политика
Вице-спикер Рады с разбега упала на колени во время дебатов
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение