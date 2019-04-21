Сжечь или в мусорку? Куда девать освященную вербу

Православные отмечают Вход Господень в Иерусалим , или Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи в храмы освящать вербу приходят даже далекие от Церкви люди. Правда, даже не все верующие знают, что делать с ее ветками после.

Операция "Верба"

Несколько десятилетий назад, чтобы освятить вербу в храме, православным нужно было провернуть целую спецоперацию. Сначала срезать веточки — в ближайшем парке или на даче, да так, чтобы никто не увидел и не сообщил "куда надо". Затем надо было обернуть ветки в газету (авось сойдет за колбасу) и только уже в церкви можно было избавиться от этой маскировки.

"Народу в храмах было много. В некоторых московских церквях на Вербное воскресенье служили не только две литургии, но и два всенощных бдения", — вспоминает настоятель храма Святых новомучеников и исповедников российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа.

А потом — все по той же "конспиративной" схеме: дома освященную вербу ставили в красный угол. Но так, чтобы не бросалась в глаза, — от греха подальше, как говорится.

И все-таки даже в разгар антирелигиозной кампании в СССР православные соблюдали эту благочестивую традицию. Возможно, потому, что Вербное воскресенье — один из самых "народных" православных праздников. В этот день и сегодня во многие храмы приходит больше людей, чем даже на Пасху.

"Это один из пиковых дней по посещаемости. Может быть, сказывается народная традиция причащаться в первое воскресенье после Великого поста (который кончается в пятницу. — Прим. ред.) и целый год больше не заходить в церковь — она распространена в регионах западнее Москвы. Поэтому на Вербное воскресенье в храм прямо целыми бригадами приходят наши братья с Украины, которые здесь работают и живут, чтоб раз в год исповедаться и причаститься", — объясняет отец Кирилл.

Пальмы по-русски

Сам обычай освящать ветки вербы — очень давний. Правда, когда именно он появился, неизвестно. Во всяком случае, с вербой связан целый пласт различных поговорок и примет. Например: "Нет вербы — нет весны".

В фольклор верба вошла благодаря евангельской истории о входе Иисуса Христа в Иерусалим. За пять дней до своей крестной смерти и наступления праздника иудейской Пасхи он велел ученикам привести к нему "ослицу и молодого осла". "И положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: "Осанна ("Спаси нас!" — Прим. ред.) Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!" И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто Сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского", — свидетельствует евангелист Матфей.

Пальмы постилали перед Христом неспроста. Так по древнему обычаю встречали царей после победоносной военной кампании — "чтобы путь был мягок".

Обычай в Церкви прижился. До сих пор в странах с мягким климатом в христианских храмах освящают пальмовые ветви. А в католической церкви есть еще одно название праздника (в этом году его отмечали 14 апреля) — Пальмовое воскресенье.

"В славянском языке этот день назывался "неделей ваий", то есть веток. А поскольку пальмы у нас не растут и зелени в это время еще толком нигде нет, то символом одного из главных христианских праздников стала верба. Только она зацветает так рано, а ведь именно цветение символизирует жизнь и победу над смертью", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский и подчеркивает, что настоящее название праздника все-таки не Вербное воскресенье, а Вход Господень в Иерусалим.

"Нигде не записано"

Многие знают, что в праздник Входа Господня в Иерусалим в храмах ветки вербы окропляют святой водой — по уставу чин освящения ваий должен совершаться накануне вечером, но и сейчас во многих храмах, как повелось с советских времен, это делают и на литургии непосредственно в день праздника.

Но что делать с уже освященными ветками? Не выбрасывать же.

"До революции ветки просто сжигали — печки ведь были в каждом доме. Сейчас у нас в храме тоже так делается: мы их сжигаем наряду с записками о поминовении", — говорит настоятель храма Мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Есть еще традиция ставить освященную вербу в вазу до праздника Пасхи, либо хранить дома у икон в течение года.

"Верба ведь не вянет, в отличие от пальмы: буквально позавчера мы с детьми обнаружили, что в одной из комнат незнамо сколько лет лежит маленькая вербная веточка и выглядит так, словно только что распустилась", — рассказывает протоиерей Максим Первозванский.

А можно потом эту веточку, например, посадить?

"Да, можно. Но она все же освященная, поэтому лучше не сажать ее в городских дворах, где собачки все "орошают". Лучше посадить ее на даче", — советует отец Кирилл Каледа.

Впрочем, единообразия в вопросе утилизации освященной вербы нет.

"Православные люди стараются подходить к этому благоговейно. В нашей семье принято так: когда мы выезжаем за город, берем с собой освященные веточки и сжигаем их на костре", — рассказывает отец Максим.

Хотя, по его словам, никакого богохульства или святотатства не будет, если ветви просто отправить в мусорное ведро — правилами это никак не прописано. "Правда, лично у меня рука не поднимется так сделать", — заключает священник.