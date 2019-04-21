У идеи «чипировать» россиян появились противники

Общественные объединения подписали резолюцию против «чипирования» россиян. Такое решение было принято на конференции «Принудительная оцифровка личности или свобода человека».

Представители родительских и патриотических объединений, а также Русской православной церкви назвали введение электронного СНИЛС (страхового номера индивидуальнгого лицевого счета) «системой тотального электронного контроля за населением», пишет РБК.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что чипирование незаконно, так как человек теряет право на защиту персональных данных и становится «зомби». Участники конференции потребовали запретить индентификацию граждан «с помощью номеров» и вернуть бумажный документооборот.

К 2023 году в России планируют внедрить «Цифровой профиль» граждан. На пластиковую карту с чипом будут занесены данные паспорта, СНИЛС, водительского удостоверения и т. д.

3 апреля Пенсионный фонд отменил выдачу бумажных свидетельств обязательного пенсионного страхования, напоминает агентство Nation News. Переход на электронную версию СНИЛС должен занять около трех месяцев, уточняет телеканал 360.