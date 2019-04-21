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У идеи «чипировать» россиян появились противники 

Ura.Ru 42 минуты назад
Фото: pixabay.com
Общественные объединения подписали резолюцию против «чипирования» россиян. Такое решение было принято на конференции «Принудительная оцифровка личности или свобода человека».
Представители родительских и патриотических объединений, а также Русской православной церкви назвали введение электронного СНИЛС (страхового номера индивидуальнгого лицевого счета) «системой тотального электронного контроля за населением», пишет РБК.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что чипирование незаконно, так как человек теряет право на защиту персональных данных и становится «зомби». Участники конференции потребовали запретить индентификацию граждан «с помощью номеров» и вернуть бумажный документооборот.
В резолюции подписанты также затронули банковский сектор. Они настаивали на отмене сбора электронной информации о клиентах и сохранении расчетов наличными деньгами. Документ общественники планируют направить президенту РФ Владимиру Путину, в Совет Федерации, в Госдуму и патриарху Кириллу. Ранее против введения электронных СНИЛС выступал хоккеист Павел Дацюк.
К 2023 году в России планируют внедрить «Цифровой профиль» граждан. На пластиковую карту с чипом будут занесены данные паспорта, СНИЛС, водительского удостоверения и т. д.
3 апреля Пенсионный фонд отменил выдачу бумажных свидетельств обязательного пенсионного страхования, напоминает агентство Nation News. Переход на электронную версию СНИЛС должен занять около трех месяцев, уточняет телеканал 360.
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Общество , Социология , Технологии , Павел Дацюк , Владимир Путин , РПЦ , Госдума , Совет Федерации , Телеканал "360° Подмосковье"
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