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Дмитрий Быков начал говорить 

Рамблер + ещё 24 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Писатель Дмитрий Быков пришел в себя. Он в сознании и может говорить, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова.
«Он пришел в сознание. Разговаривает и командует. И дышит сам», — сказал Муратов.
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Сегодня у себя на странице в Фейсбуке жена писателя Ирина Лукьянова написала, что Быков переведен на самостоятельное дыхание.
Быкову стало плохо в аэропорту Уфы 16 апреля. В столице Башкирии он должен был прочитать лекцию. Писатель почувствовал себя плохо еще в самолете, после приземления покинуть его самостоятельно он не смог. Из аэропорта его доставили в местную больницу. Вскоре было решено перевезти его в Москву в НИИ им. Бурденко. Появившуюся в СМИ информацию о диагнозах писателя его окружение опровергало. Лукьянова назвала написавшие о болезнях писателя СМИ «коллекционерами чужих диагнозов».
Общество , Дмитрий Быков , Ирина Лукьянова , Дмитрий Муратов , ИТАР-ТАСС
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