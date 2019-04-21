Дмитрий Быков начал говорить

«Он пришел в сознание. Разговаривает и командует. И дышит сам», — сказал Муратов.

Сегодня у себя на странице в Фейсбуке жена писателя Ирина Лукьянова написала, что Быков переведен на самостоятельное дыхание.

Быкову стало плохо в аэропорту Уфы 16 апреля. В столице Башкирии он должен был прочитать лекцию. Писатель почувствовал себя плохо еще в самолете, после приземления покинуть его самостоятельно он не смог. Из аэропорта его доставили в местную больницу. Вскоре было решено перевезти его в Москву в НИИ им. Бурденко. Появившуюся в СМИ информацию о диагнозах писателя его окружение опровергало. Лукьянова назвала написавшие о болезнях писателя СМИ «коллекционерами чужих диагнозов».