Состояние Дмитрия Быкова ухудшилось

Состояние Дмитрия Быкова резко ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на врачей.

По информации Mash, у Быкова отек головного мозга и тяжелая форма сепсиса. Медики не могут оперировать писателя, опасаясь, что его организм не вынесет хирургического вмешательства.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Быкову в Уфе диагностировали инфаркт головного мозга.

Друзья писателя опровергли эту информацию.

Напомним, 16 апреля писатель и литературовед Дмитрий Быков был госпитализирован в нейрореанимацию одной из больниц Уфы. 18 апреля Быкова перевезли в московский НИИ Нейрохирургии имени Бурденко.

Состояние писателя оценивалось как стабильно тяжелое, он находится в медикаментозной коме, на аппарате искусственного дыхания. Диагноз Быкова не сообщается.