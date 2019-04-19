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Состояние Дмитрия Быкова ухудшилось 

Рамблер 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Состояние Дмитрия Быкова резко ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на врачей.
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По информации Mash, у Быкова отек головного мозга и тяжелая форма сепсиса. Медики не могут оперировать писателя, опасаясь, что его организм не вынесет хирургического вмешательства.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Быкову в Уфе диагностировали инфаркт головного мозга.
Друзья писателя опровергли эту информацию.
Напомним, 16 апреля писатель и литературовед Дмитрий Быков был госпитализирован в нейрореанимацию одной из больниц Уфы. 18 апреля Быкова перевезли в московский НИИ Нейрохирургии имени Бурденко.
Состояние писателя оценивалось как стабильно тяжелое, он находится в медикаментозной коме, на аппарате искусственного дыхания. Диагноз Быкова не сообщается.
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