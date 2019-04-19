Жена Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

Она отметила, что врач оценивает его состояние как стабильное.

"Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет", — написала Лукьянова.

Ранее сообщалось, что о резком ухудшении состояния Дмитрия Быкова высказались в его окружении.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция Быкова в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о его госпитализации. В состоянии искусственной комы он был перевезен в Москву.

Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию "Большая книга" и победил по результатам интернет-голосования с романом "Июнь".