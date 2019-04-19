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Жена Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии 

Газета.Ru + ещё 11 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Супруга писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о самочувствии литератора на своей странице в фейсбуке.
Она отметила, что врач оценивает его состояние как стабильное.
"Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет", — написала Лукьянова.
Ранее сообщалось, что о резком ухудшении состояния Дмитрия Быкова высказались в его окружении.
Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция Быкова в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о его госпитализации. В состоянии искусственной комы он был перевезен в Москву.
Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию "Большая книга" и победил по результатам интернет-голосования с романом "Июнь".
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Общество , Дмитрий Быков , Ирина Лукьянова
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