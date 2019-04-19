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«Вранье полное, просто лажа»: подробности о состоянии писателя Быкова 

Рамблер 54 минуты назад
Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов опроверг сообщения СМИ о том, что писателю Дмитрию Быкову диагностировали инфаркт головного мозга.
«Вранье полное, просто лажа», — сказал Муратов в комментарии РБК.
Информацию о диагнозе Быкова также опроверг главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Инфаркт головного мозга» — это инсульт, который давно опровергнут», — прокомментировал он сообщения СМИ.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Быкову в Уфе диагностировали инфаркт головного мозга.
Напомним, 16 апреля писатель и литературовед Дмитрий Быков был госпитализирован в нейрореанимацию одной из больниц Уфы. 18 апреля Быкова перевезли в московский НИИ Нейрохирургии имени Бурденко. Состояние писателя оценивается как стабильно тяжелое, он находится в медикаментозной коме, на аппарате искусственного дыхания.
Диагноз Быкова не сообщается.
Общество , Видео , Дмитрий Быков , Дмитрий Муратов , Алексей Венедиктов , Эхо Москвы , ИТАР-ТАСС
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