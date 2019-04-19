«Вранье полное, просто лажа»: подробности о состоянии писателя Быкова

«Вранье полное, просто лажа», — сказал Муратов в комментарии РБК.

Информацию о диагнозе Быкова также опроверг главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов

«Инфаркт головного мозга» — это инсульт, который давно опровергнут», — прокомментировал он сообщения СМИ.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Быкову в Уфе диагностировали инфаркт головного мозга.

Напомним, 16 апреля писатель и литературовед Дмитрий Быков был госпитализирован в нейрореанимацию одной из больниц Уфы. 18 апреля Быкова перевезли в московский НИИ Нейрохирургии имени Бурденко. Состояние писателя оценивается как стабильно тяжелое, он находится в медикаментозной коме, на аппарате искусственного дыхания.

Диагноз Быкова не сообщается.