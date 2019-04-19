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В Словении открыли памятник Сергею Королеву 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Торжественная церемония открытия бюстов советского ученого и конструктора Сергея Королева (1906-1966), а также австрийского инженера, одного из основоположников современной ракетной техники, Германа Оберта (1894-1989) прошла в Центре европейских космических технологий (ЦЕКТ), находящемся в городе Витанье на северо-востоке Словении. Как сообщает в пятницу корреспондент ТАСС с места события, в мероприятии, организованном посольством РФ в Любляне совместно с Министерством экономического развития и технологий Словении, приняли участие ряд словенских бизнесменов, российских соотечественников и члены делегации Роскосмоса.
Покрывала с памятников совместно сорвали глава российского дипломатического представительства Доку Завгаев, заместитель министра экономического развития и технологий Словении Франц Весел, мэр общины Витанье Мирко Полутник, а также директор ЦЕКТ Доминик Когольд. Бюсты стали частью Аллеи основоположников космонавтики, заложенной российскими дипломатами на территории ЦЕКТ 29 ноября 2018 года.
Центр европейских космических технологий в словенском городе Витанье был открыт в сентябре 2012 года, он носит имя австро-венгерского ракетного инженера словенского происхождения Германа Поточника (1892-1929). В 2017 году на территории центра посольством РФ в Словении был размещен памятник Юрию Гагарину, а в 2018 году ЦЕКТ стал площадкой проведения Международной конференции по вопросам использования космических технологий в цифровой экономике с участием Роскосмоса и представителей фонда "Сколково".
ТАСС: последние новости
Источник: медики диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова Умерла актриса Ирина Цывина
Комментарии1
Общество , В мире , Европа , Доку Завгаев , Юрий Гагарин , Сергей Королев , Роскосмос , Фонд Сколково , Минэкономразвития , Любляна , Словения
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