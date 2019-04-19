Не приходит в себя: обездвиженного Быкова перевезли в Москву

Писателя Дмитрия Быкова , находящегося в тяжелом состоянии, транспортировали из Уфы в московскую больницу. На этом настояли родственники литератора, заявив, что в столице за ним будет удобнее ухаживать.

Российского писателя и журналиста Дмитрия Быкова, находящегося в тяжелом состоянии, перевели из 22-й уфимской больницы в московский госпиталь имени Бурденко. В результате консилиума, проведенного 17 апреля, специалисты решили оставить больного в Уфе, однако родные писателя настояли на его транспортировке в Москву . Об этом источник в отделе здравоохранения башкирской столицы рассказал РИА «Новости».

«Решение о его перевозке в Москву было принято по просьбе родственников, которые пояснили, что в столице им было бы удобнее за ним ухаживать», — заявил собеседник.

Он добавил, что Быкова, продолжающего находиться на искусственной вентиляции легких, во время полета сопровождала бригада медиков.

После приземления самолета председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил ТАСС, что транспортировка литератора прошла благополучно.

«Мы в Москве, полет прошел хорошо», — поделился Муратов.

Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин в беседе с RT опроверг обсуждаемые в сети домыслы о «диагнозах» Быкова.

«Инсульта нет. Нарушения мозгового кровообращения у пациента нет… Нарушений со стороны центральной нервной системы тоже нет», — сообщил Забелин.

Он подтвердил, что больной до сих пор находится в медикаментозном сне, а его состояние назвал стабильно тяжелым.

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, причиной резкого ухудшения здоровья Быкова стала декомпенсация хронического заболевания.

Писателю стало плохо 16 апреля в самолете, следовавшем в Уфу из Екатеринбурга. У Быкова начались недомогания еще в уральской столице, где он находился до полета в Башкирию. Отказавшись от медицинской помощи, литератор отправился на злополучный рейс, где его состояние начало резко ухудшаться. Когда Быкова рвало, присутствующие на борту посчитали, что он пьян.

«Командир судна подумал, что Быков пьян, и решил долететь без остановок. На борту оказался медик — он посоветовал дать Быкову кислородную маску. Перед посадкой писателю стало совсем плохо — он встал с кресла и просто лег в проходе», — сообщили пассажиры.

Другой друг писателя, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко , в день происшествия рассказал о самочувствии товарища. Журналист заявил, что пока рано говорить о причинах тяжелого состояния больного, и посоветовал не слушать преувеличенные домыслы пользователей сети.

«Все слова про инсульт, отек мозга, кому — это все преувеличение, хотя состояние действительно сложное, тяжелое», — сказал Пилипенко, добавив, что все станет ясно после получения результатов экспертизы.

Одним из первых на случившееся отреагировал редактор радиостанции «Эхо Москвы» и друг Быкова Алексей Венедиктов . Он выступил со словами поддержки писателю и поблагодарил неравнодушных.

«Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Венедиктов.

За два дня до госпитализации, 15 апреля, Быков успешно провел лекцию в Екатеринбурге и прекрасно себя чувствовал. Об этом рассказала пресс-секретарь «Ельцин-центра» Евгения Капитонихина.

«Никаких признаков даже усталости у Дмитрия Львовича не было. Тот час, который шла лекция, он провел на ногах, позволил себе присесть, только когда отвечал на вопросы», — заявила она.