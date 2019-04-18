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Писателя Быкова в тяжелом состоянии перевезли в Москву 

Рамблер 1 час назад
Писателя Дмитрия Быкова перевезли из Уфы в Москву по просьбе его родственников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в уфимском отделе здравоохранения.
Перевезти в Москву: врачи приняли решение по писателю Быкову
По информации «Ленты.ру», самолет с писателем на борту приземлился в московском аэропорту «Внуково». Оттуда Быков в сопровождении врачей одной из частных медицинских компаний будет доставлен в НИИ Нейрохирургии имени Бурденко.
Издание сообщает, что Быков перенес транспортировку удовлетворительно.
16 апреля писатель и литературовед Дмитрий Быков был госпитализирован в нейрореанимацию одной из больниц Уфы.
Состояние писателя оценивается как стабильно тяжелое, он находится в медикаментозной коме, на аппарате искусственного дыхания. Диагноз Быкова не сообщается.
Общество , Видео , Москва , Уфа
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