Писателя Быкова в тяжелом состоянии перевезли в Москву

Писателя Дмитрия Быкова перевезли из Уфы в Москву по просьбе его родственников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в уфимском отделе здравоохранения.

По информации «Ленты.ру», самолет с писателем на борту приземлился в московском аэропорту «Внуково». Оттуда Быков в сопровождении врачей одной из частных медицинских компаний будет доставлен в НИИ Нейрохирургии имени Бурденко.

Издание сообщает, что Быков перенес транспортировку удовлетворительно.

16 апреля писатель и литературовед Дмитрий Быков был госпитализирован в нейрореанимацию одной из больниц Уфы.

Состояние писателя оценивается как стабильно тяжелое, он находится в медикаментозной коме, на аппарате искусственного дыхания. Диагноз Быкова не сообщается.