Почему россияне стали дольше жить

Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни — средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов — мужчины стали меньше пить. Женщины — реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей?

«Мы достигли очередного максимума в продолжительности жизни россиян, увеличив в целом для всех россиян на 0,2 года, сейчас уже 72,9 (года), для мужчин — на 0,3, и таким образом мы сократили разницу в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами», — заявила в среду министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Как известно, десять лет назад продолжительность жизни в России не превышала 69 лет.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» отмечены «лучшие в мире показатели» в том, что касается младенческой и материнской смертности, отметила министр.

«Мы снизили почти на 9% младенческую смертность и на 8,2% — материнскую. 34 региона уже сейчас имеют нулевую материнскую смертность за год, 44 региона имеют показатель младенческой смертности ниже, чем среднероссийский», — отметила министр.

Скворцова сообщила, что Россия достигла показателя 5,1 на 1 тыс. родившихся живыми, что является целевым показателем для 2021 года.

Кроме того, поднять продолжительность жизни помогли, по словам министра, и успехи в решении проблемы абортов, число которых снизилось на 60 тыс. в год.

Также улучшилась и ситуация с санитарной авиацией в стране, добавила Скворцова.

«Сейчас уже фактически страна ее восстановила (то, что было утрачено после развала Советского Союза), и это позволило нам дополнительно спасти около 20 тыс. жизней, в том числе большое количество детей, благодаря своевременной эвакуации», — сказала глава Минздрава.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко напоминает, что показатель продолжительности жизни состоит из множества слагаемых.

«Это средняя продолжительность предстоящей жизни для данного поколения, родившегося в этом году. Она зависит от детской, младенческой смертности, от показателей числа пьянствующих, ДТП с летальным исходом и так далее. И от работы системы здравоохранения отчасти. Однако, прежде всего, это зависит от отношения самих людей к своему здоровью, от занятия спортом и так далее. Это многофакторный показатель», — сказал депутат газете ВЗГЛЯД.

Онищенко заметил, что «от состояния системы здравоохранения наше здоровье и наша продолжительность жизни зависит примерно на 20%». Остальные 80% — это «окружающая среда, вредные привычки, наша активность, питание. И даже то, что мы смотрим. Драки, убийства, из-за которых постоянно находимся в стрессе, или мелодрамы, которые тоже играют свою роль», — добавил Онищенко.

Той же позиции придерживается и бывший глава комитета Госдумы по вопросам здравоохранения, сенатор Сергей Калашников — «качество здравоохранения на продолжительность жизни влияет не более чем на 30%, а все остальное — другие демографические показатели». Не стоит считать продолжительность жизни главным показателем качества здравоохранения, предупредил сенатор.

«Это демографический показатель, который к здравоохранению имеет очень опосредованное отношение».

Даже если сейчас людям запретят пить и курить — это не значит, что они начнут жить на 10 лет больше», пояснил сенатор газете ВЗГЛЯД.

Хотя мы действительно «достигли исторического положительного минимума детской смертности, мы еще очень отстаем от Евросоюза , Японии — от многих стран. Нам еще есть куда двигаться, по полной программе», отметил сенатор.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство планирует повысить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году.

Напомним, в среднем в Западной Европе ожидаемая продолжительность жизни достигает 79,5 года для мужчин и 84,2 года для женщин, что примерно на пять лет больше чем в Москве. Средняя ожидаемая продолжительность жизни москвича — 77,9 года, или 72,96 года для мужчин и 80,36 — для женщин.

Не только показатель Москвы, но даже средний по России показатель, о котором сообщила Скворцова, теперь превышает показатели Восточной Европы. Там, в бывших соцстранах, статистика фиксирует 66,4 для мужчин и 77,2 года для женщин.

Впрочем, в России есть провинции, где похвастаться особенно нечем — там низкий уровень доходов, при этом высок уровень пьянства, насильственных преступлений и суицидов. Самый худший показатель в Туве, где средняя продолжительность жизни всего 64,2 года.

Сенатор Калашников уверен: снижение числа абортов, о котором упоминает министр, следует объяснить не успехами Минздрава, а чисто внешним фактором — общим уменьшением числа фертильных (способных рожать) женщин, это примета демографического спада.

Зато снижение младенческой смертности — действительно заслуга правительства. Его удалось добиться «за счет того, что резко повысилось финансирование перинатальных центров в сравнении с теми средствами, которые поступали туда еще лет десять назад», считает он.

Также ясно снижается статистика по онкологии, порадовался сенатор. С одной стороны, сильно растет количество выявленных случаев онкологических заболеваний за счет анализа ПСА, который стал входить в регулярные обследования. С другой — медицина научилась реально лечить рак на первой и второй стадиях.

«Появились новые препараты, сильно усовершенствовалась химиотерапия, более широко внедряется лазерная хирургия», — поясняет Калашников.

«Определенные успехи в онкологии есть», — резюмировал он.

С санитарной авиацией тоже ситуация идет на улучшение.

«Еще несколько лет назад ее просто физически не было, — заметил сенатор, — а сейчас уже третий год подряд в бюджете закладываются деньги на санитарную авиацию. Там много проблем, денег не хватает, самолетные парки не соответствуют, но она по крайней мере появилась, в частности в Якутии».

В свою очередь, демографы считают данные министра вполне объективными.

«Оценки Скворцовой основаны на статистике загсов. Можно спорить о том, как Росстат рассчитывает доходы населения или другие неочевидные показатели, но смертность — это статистика загсов, поэтому тут не сильно похимичишь.

Ну, кроме маргинальных случаев, когда вдова получает пенсию за умершего мужа, — заявил газете ВЗГЛЯД доктор экономических наук Сергей Смирнов. — Я слышал контраргументы: мол, иду по кладбищу — и очень много молодых. Да, верно, но средняя продолжительность все-таки выше».

Эксперт посетовал, что в России все еще сохраняется слишком большой разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин. Кроме того, разные регионы тоже очень сильно отличаются между собой.

«Например, Тульская область известна как самый пожилой регион России, туда стекаются те, кто уезжает с северов, поэтому средний возраст там выше и, подозреваю, что средняя продолжительность тоже», — поделился эксперт.

В здравоохранении безусловно есть проблемы — и не только в «депрессивных» регионах, но и в той же Москве, социальные сети полны разного рода негодованиями.

Помимо объективных социально-экономических условий — здорового и нездорового образа жизни, алкоголизма и наркомании — Смирнов призывает учитывать и чисто генетический фактор. Однако это не отменяет обязанности властей улучшать систему здравоохранения, условия труда, экологическую обстановку.

Одним из важных достижений демограф считает заметное снижение алкоголизма в России.