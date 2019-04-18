«В морге подтвердили»: умерла Ирина Цывина

«Причина смерти пока неизвестна», — отметила она.

По словам Хаировой, кончину Цывиной ей подтвердили в морге, куда актриса была доставлена ночью.

Ирина Цывина родилась в Минске, училась в школе-студии при Московском художественном театре, играла в Театре имени Моссовета , МХАТе и Сатириконе.

В 1986 году Цывина стала третьей женой актера Евгения Евстигнеева , в 1992-м — его вдовой.

В 1988-м Цывина дебютировала в кино. С тех пор она сыграла примерно в 10 фильмах, в том числе в «Елках-палках!» режиссера Сергея Никоненко . Однако наибольшую известность Цывиной принесли роли в таких сериалах, как «Марш Турецкого», «Кадетство», «Нанолюбовь», «Ольга», «Шакал», «По ту сторону смерти» и «Полицейский с Рублевки».

Ирина Цывина была удостоена звания Заслуженной артистки России.