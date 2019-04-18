Умерла Ирина Цывина

Актриса Ирина Цывина умерла на 56-м году жизни, рассказала ТАСС ее коллега и подруга Ксения Хаирова.
«Причина смерти пока неизвестна», — отметила она.
По словам Хаировой, кончину Цывиной ей подтвердили в морге, куда актриса была доставлена ночью.
Ирина Цывина родилась в Минске, училась в школе-студии при Московском художественном театре, играла в Театре имени Моссовета, МХАТе и Сатириконе.
В 1986 году Цывина стала третьей женой актера Евгения Евстигнеева, в 1992-м — его вдовой.
В 1988-м Цывина дебютировала в кино. С тех пор она сыграла примерно в 10 фильмах, в том числе в «Елках-палках!» режиссера Сергея Никоненко. Однако наибольшую известность Цывиной принесли роли в таких сериалах, как «Марш Турецкого», «Кадетство», «Нанолюбовь», «Ольга», «Шакал», «По ту сторону смерти» и «Полицейский с Рублевки».
Ирина Цывина была удостоена звания Заслуженной артистки России.