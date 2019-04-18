Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову

Московские нейрохирурги вылетели в Уфу для лечения Быкова

На помощь уфимским коллегам, которые занимаются лечением писателя Дмитрия Быкова , вылетели специалисты из московского центра нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, сообщает главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале.

По его словам, за ночь состояние журналиста не изменилось: Быков по-прежнему находится в медикаментозной коме, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

«Сегодня в Уфу вылетает и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко. Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова», — написал Венедиктов.