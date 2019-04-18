Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову

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Московские нейрохирурги вылетели в Уфу для лечения Быкова 

Рамблер + ещё 15 47 минут назад
На помощь уфимским коллегам, которые занимаются лечением писателя Дмитрия Быкова, вылетели специалисты из московского центра нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, сообщает главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале.
По его словам, за ночь состояние журналиста не изменилось: Быков по-прежнему находится в медикаментозной коме, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
«Сегодня в Уфу вылетает и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко. Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова», — написал Венедиктов.
51-летний Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе, где должен был выступить с лекцией. По данным СМИ, писателю стало плохо во время перелета из Екатеринбурга. Первоначально, по информации «Комсомольской правды», журналист перенес инсульт, однако позже эти сведения опроверг Алексей Венедиктов. Супруга Быкова Ирина Лукьянова заявила, что предварительный диагноз — энцефалопатия — также пока не подтвердился. Заключение врачей будет вынесено после томографии и анализов. При этом женщина отметила, что о перевозке писателя в Москву говорить пока рано.
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Общество , Видео , Дмитрий Быков , Ирина Лукьянова , Алексей Венедиктов , Эхо Москвы , Уфа
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