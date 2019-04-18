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Появилась новая информация о состоянии Быкова 

Рамблер 1 час назад
Состояние писателя Дмитрия Быкова по-прежнему тяжелое, рассказал ТАСС собеседник в медицинских кругах Башкирии.
Два дня назад 51-летний Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Этот диагноз подтвержден не был, однако другой писателю пока не поставили.
Вчера стало известно, что врачи оценивают состояние Быкова как тяжелое, а также что он был введен в медикаментозную кому.
«Состояние — без изменений. Тяжелое», — рассказал собеседник ТАСС сегодня.
Накануне глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова поручила организовать телемедицинскую консультацию о состоянии Быкова с главными внештатными специалистами ведомства по неврологии, анестезиологии и реаниматологии и специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии.
Консультация состоялась в тот же день. Поучаствовавший в ней главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реаниматологии Игорь Молчанов рассказал, что пока нет показаний для перевода писателя в Москву.
Комментарии25
Общество , Видео , Дмитрий Быков , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Башкортостан
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