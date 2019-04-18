Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка стала «Открытием» престижного международного фотоконкурса 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
В пресс-службе международного конкурса Sony World Photography Awards сообщили, что российский фотограф Карина Бикбулатова заняла почетное третье место в категории "Открытие".
23-летняя россиянка из Уфы представила на конкурс серию снимков, выполненных в монохромной технике под названием "Две параллели — 10". Это история двух подружек из Башкортостана с очень разными судьбами, которые даже не догадываются, что у них общий отец.
Молодой фотограф рассказала, что долго не верила, что на самом деле попала в финал престижного международного конкурса.
Карина училась в Московском институте культуры, сейчас продолжает обучение в Академии изящных искусств во Флоренции. Ранее ее работы выставлялись в Милане (Миланская Триеннале) и Барселоне (галерея ValidFoto), передает ТАСС.
"Для меня быть частью такого масштабного конкурса — это огромная возможность для профессионального роста".
В этом году на конкурс свои работы представили фотографы из 195 стран.
Вести.Ru: последние новости
Боролся до конца: на 40-м году жизни умер корреспондент Илья Костин Никакого инсульта нет, но Быкова вывезли из самолета на каталке С омички потребовали налог за полученные в роддоме цветы и подарки от мэрии
Комментарии
Общество , Видео , ИТАР-ТАСС , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России собрались ввести новый налог
«Москву объявили врагом»85
Гарантированное место: В РФ захотели вернуться к прошлому2
«Крушит все на своем пути»6
В России разработали уникальный холодильник
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Таксист-атеист потребовал снять обувь ребенку с ДЦП
Общество
Урал рулит. Светлаков унизил Собчак
Шоу-бизнес
Финляндия отказала российским иеговистам
В мире
Россию обвинили в интервенции
В мире Армия
«Искандер» заметили в Сирии
Армия Оружие
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»
В мире Политика
Пока вы не уснули: каким будет лето, «дебош» Панкратова-Черного
В мире
Петросян спрятал любовницу от Урганта
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение