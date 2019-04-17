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Скончался журналист из президентского пула Костин 

Рамблер + ещё 10 5 минут назад
Фото: кадр видео
39-летний корреспондент Первого канала Илья Костин умер после продолжительной болезни.
«Умный, талантливый, интеллигентный, безмерно тактичный и очень тонкий. Это тот человек, который никогда не выходил из себя, хотя эфир — это всегда огромный стресс», — говорится на сайте Первого канала.
По словам коллег, Костин одинаково профессионально работал и в горячих точках, и на официальных мероприятиях.
«Многое знал об искусстве. Радовался жизни и не замкнулся в себе, когда его настигла тяжелая болезнь», — говорится в сообщении.
Илья Костин работал на Первом канале с июня 2003 года. Он занимал должность корреспондента информационных программ «Новости» и «Время». Журналист освещал военные конфликты в Чечне и Ираке, вел репортажи в день теракта на Дубровке в Москве и взрыва столичного метро. Костин также работал в президентском пуле.
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