Был пьян и дебоширил? Панкратова-Черного высадили из самолета

Народного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с авиарейса после выступления в Барнауле . Актер якобы находился в состоянии алкогольного опьянение и вел себя неадекватно, требуя водки и обращаясь за поддержкой к другим пассажирам. В настоящее время он ожидает в гостинице города следующий рейс в Москву , отрицает свою вину и называет случившееся клеветой и провокацией

Известный российский актер Александр Панкратов-Черный был снят с авиарейса после выступления в Барнауле со спектаклем, как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на справочную аэропорта.

«Утром в среду был задержан московский рейс в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер», — сказал источник агентства.

В инстаграме было опубликовано видео, на котором артист, находясь в бизнес-классе самолета, обращается к бортпроводнику с просьбой принести 100 грамм водки. Стюард артисту отказал, после чего тот стал извиняться перед другими пассажирами за задержку рейса.

«Мальчик… сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины — с Алтая в Москву», — произнес артист.

В итоге Александра Панкратова-Черного все же высадили из самолета. Позже инцидент прокомментировал сам артист в беседе с «Пятым каналом». По словам актера, он не был пьян, он действительно попросил у бортпроводника крепкий алкогольный напиток и воду без газа, но в ответ на это ему указали на неадекватное поведение и потребовали покинуть салон.

«Стюард голубенький подошел, заказываю 100 граммов водки, бизнес-классом лечу, и воды без газа. Вдруг подходит и говорит — вы неадекватно себя ведете, покиньте салон самолета. И вот поссорились, он вызвал полицию. Говорит, командир экипажа хочет, чтобы вы покинули самолет», — рассказал он, назвав произошедшее провокацией, ложью и клеветой.

Панкратов-Черный утверждает, что обратился к пассажирам для того, чтобы они засвидетельствовали его трезвость и адекватность.

«Господа пассажиры, посмотрите на меня. Я веду себя неадекватно? Я пьян? Они просто сидели и хохотали», — рассказал артист.

После этого, по решению командира воздушного судна, Панкратов-Черный в сопровождении полиции был снят с рейса. Затем он отправился в гостиницу Барнаула, где в настоящий момент ожидает возможности вылететь в Москву, а затем в Севастополь.

Позже пресс-служба авиаперевозчика, на борту которого произошел инцидент, дала официальный комментарий.

«По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью. Несмотря на разъяснения о необходимости соблюдения правил авиакомпании, пассажир продолжал оскорбления. На устные и письменное предупреждения экипажа не реагировал», — заявили представители компании.

В декабре прошлого года подобным образом отличился другой известный российский актер. С рейса Стамбул — Москва был снят Алексей Панин . По сообщениям прессы, скандальный артист курил в салоне самолета, распивал спиртные напитки и даже пытался обучить этому других пассажиров.

Как заявил представитель авиаперевозчика, Панин дважды курил в туалете, несмотря на предупреждения. Вместе с тем он якобы кричал пассажирам, что следует «закрывать детектор дыма салфеткой» и что это ему подсказала бывшая супруга, ранее работавшая стюардессой. Кроме того, актер матом оскорблял бортпроводников, распивал алкоголь и требовал ручку для раздачи автографов.

«Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции», — приводит слова сотрудника компании «Пятый канал».

Позже аваиперевозчик подтвердил факт инцидента, сообщив о намерении взыскать с актера ущерб, включая санобработку лайнера.

Подобные инциденты уже случались со скандальным актером. В августе того же 2018 года после отдыха с дочерью в Симферополе он в нетрезвом состоянии требовал развернуть самолет. Свое поведение он тогда объяснил нежеланием дочери покидать море.