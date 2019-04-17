«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова

Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что у госпитализированного писателя Дмитрия Быкова не было инсульта. Telegram-канал Mash сообщает, что у Быкова диагностировали отек мозга. По данным канала, врачи оценивают его состояние как очень тяжелое.

О госпитализации Быкова СМИ сообщили 17 апреля. Он попал в больницу в Уфе , где должен был выступить с лекцией.

Первоначально сообщалось, что Быков перенес инсульт, однако эту информацию опроверг главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он сообщил в своем Telegram-канале, что состояние писателя тяжелое, но стабильное. По его словам, Быков второй день находится в реанимационной палате.

По данным Mash, состояние 51-летнего писателя ухудшилось на фоне сахарного диабета, гипертонии и переутомления, он якобы находится на искусственной вентиляции легких.

Уфимские врачи созвали консилиум и решили пока не отправлять Быкова в Москву. Вечером они обсудят его состояние еще раз, отмечает канал.

По данным Telegram-канала Baza, Быкову стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Из самолета писателя забрали в медпункт на каталке: он был дезориентирован, к кому-то обращался и кого-то звал, а затем потерял сознание. Врачи предположили, что речь может идти либо о последствиях эпилептического припадка, либо об отёке или опухоли мозга.