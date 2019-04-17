«Мне сказали, что я пьян». Панкратова-Черного сняли с рейса

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А. Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул — Москва за «неадекватное поведение» 

Агентство «Москва» + ещё 17 1 час назад
Народного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул — Москва за «неадекватное поведение», при этом сам актер утверждает, что вел себя нормально и просто попросил выпить 100 гр. водки. Об этом народный артист России заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Меня сняли сегодня утром с рейса Барнаул — Москва. Сейчас я нахожусь в гостинице, жду следующего рейса. Я сел в бизнес-класс, подошла стюардесса — попросил 100 гр. водки, воду и салатик. Потом подошел мальчик и попросил покинуть самолет, потому что я неадекватно себя веду. Я спросил, в чем моя неадекватность. Мне сказали, что я пьян. Но я не был пьян, поэтому и попросил 100 гр. водки», — сказал А. Панкратов-Черный.
После инцидента, отметил артист, он встал и обратился к другим пассажирам, рассказал об этой истории и ему похлопали. Потом, по словам А. Панкратова-Черного, подошли два полицейских, составили протокол и попросили покинуть самолет.
«Я спросил их, в чем мое нарушение. Но мне так же сказали, что я веду себя неадекватно. Я покинул самолет и уехал в гостиницу. И самое обидное, что это произошло в моем родном Барнауле. Мне кажется, это какая-то провокация», — отметил он.
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Общество , Видео , АГН "Москва" , Барнаул
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