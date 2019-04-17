Медведь в Оренбургской области вышел на прогулку

Гуляющего возле российского детского центра медведя сняли на видео

«Заявлений или сообщений в дежурную часть отделения полиции ранее не поступало», — добавили в ведомстве.

Ранее издание «В ГАЕ.ру» опубликовало видео с медведем, гуляющим на привязи возле центра детского творчества «Радуга». По словам автора ролика, одинокое животное не обращало внимания на людей и взбиралось на дерево.