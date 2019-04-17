Медведь в Оренбургской области вышел на прогулку

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Гуляющего возле российского детского центра медведя сняли на видео 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Полиция города Гай в Оренбургской области проводит проверку по факту публикации ролика с бурым медведем, привязанным к дереву на улице, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
«Заявлений или сообщений в дежурную часть отделения полиции ранее не поступало», — добавили в ведомстве.
Ранее издание «В ГАЕ.ру» опубликовало видео с медведем, гуляющим на привязи возле центра детского творчества «Радуга». По словам автора ролика, одинокое животное не обращало внимания на людей и взбиралось на дерево.
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