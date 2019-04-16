НТВ на распутье: больному Норкину поставили диагноз

Решается судьба программы: подробности о состоянии здоровья Норкина

Телеведущий Андрей Норкин выписался из больницы, но до сих пор находится на больничном, рассказал друг ведущего, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын.

По словам Спицына, телеканал НТВ на этой неделе решит судьбу программы «Место встречи».

«В конце этой недели у него (Андрея Норкина) будет разговор с руководством: как дальше быть, будет ли вообще эта программа в эфире. Если будет — то кто окажется ее ведущим? Ждем до четверга, будет разбор полетов», — рассказал Спицын в беседе с РИА ФАН.

По мнению Спицына, сейчас «Место встречи» — лишь жалкое подобие того, что было при Норкине, без него программу лучше закрыть.

«Это была его авторская программа. Норкин — первоклассный ведущий. Я считаю, что он входит в тройку лучших ведущих на нашем ТВ. Он очень умный, образованный, с отменным чувством юмора, моментально реагирующий на неординарные ситуации», — поделился Спицын.

По мнению товарища, Норкин — «находка для любого канала».

Спицын отметил, что Норкин работал на износ, ведя две программы на НТВ и эфиры на «Комсомольской правде».

«Слава богу, он сейчас чувствует себя лучше. Дай бог! А работа у него, конечно, тяжелая… Когда он меня в последний раз приглашал, я видел, каким он был уставшим», — подытожил историк.

Напомним, 2 апреля ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин почувствовал себя плохо во время прямого эфира и был вынужден покинуть студию. Позже стало известно, что Норкин перенес