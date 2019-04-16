«Больше хайпа»: Россиян раскритиковали за цветы к посольству Франции

Telegram-канал «Методичка» раскритиковал россиян, принесших цветы к посольству Франции после пожара в Нотр-Даме, и Минкульт , предложивший собрать деньги на восстановление собора. Канал напомнил о российских храмах, которые находятся в аварийном состоянии.

Ранее глава департамента музеев Минкульта Владислав Кононов рассказал, что ведомство предложит музеям и неравнодушным людям организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление парижского собора. По данным «Интерфакса», Кононов заявил , что стремление помочь тем, кто оказался в беде, заложено в русских генетически.

По информации РИА Новости, москвичи начали нести цветы к посольству Франции с вечера 15 апреля. Агентство отмечало, что многие из них «не могли сдержать слез».

«В этом всём больше хайпа, чем сострадания», — написала «Методичка».

Канал подчеркнул, что в России тем временем приходится создавать добровольческие общества, которые пытаются «не то что отреставрировать, но хотя бы не дать умереть» старинным храмам и усадьбам в глубинке.

«Методичка опубликовала фото часовни Зосимы и Савватия Соловецких в Семеновской XVIII века и другие аварийные постройки, на реставрацию которых собирают деньги волонтеры.

Крупный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. По предварительной информации, возгорание началось во время реставрационных работ. Открытое горение продолжалось в Нотр-Даме более девяти часов. В результате обрушились шпиль и кровля собора, но фасад, каркас и башни удалось спасти.

Telegram-канал «Методичка»

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске национального сбора средств на спасение Нотр-Дама, «который выйдет далеко за пределы границ Франции». Позже стало известно, что миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно пожертвовали 300 миллионов евро на восстановление собора.