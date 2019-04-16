Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре дорожники выкопали ров, отрезав дачников от мира 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Виталий Куроедов
В Ханты-Мансийске дорожники выкопали ров при въезде в дачный кооператив, и теперь жители не могут попасть на свои участки. Об этом «URA.RU» рассказал председатель СОНТ «Тайга 2» Виталий Куроедов.
«По этой дороге заезжали члены нашего кооператива. Другого пути, чтобы проехать к себе на дачу, у них фактически нет. Проблема коснулась и жителей СОТ «Следопыт». Они тоже предпочитали добираться к себе на участки через этот въезд», — рассказал он. Особенно остро проблема встала для жителей, которые постоянно проживают на дачах. После того, как был выкопан ров, люди оказались в транспортной блокаде.
В компании «Северавтодор», которая занималась этими работами, корреспонденту «URA.RU» рассказали, что лишь выполняли заказ. «Ответственным за дорогу является „Уралуправтодор“, они заказчики. Мы подрядчики и получили предписание на ликвидацию дикого съезда. Людей неоднократно просили его узаконить, однако никаких действий произведено не было», — заявил старший производитель работ компании «Северавтодор» Александр Нихилин.
В администрации Ханты-Мансийска корреспонденту агентства рассказали, что в курсе сложившейся ситуации. Обсуждение этой проблемы с участием представителей «Уралуправтодора» идет с прошлого года. «Рассматривается вопрос организации подъездных путей к дачному кооперативу „Тайга 2“ за счет средств местного бюджета», — сообщили в мэрии. Жители стремление администрации Ханты-Мансийска поддерживают, но не понимают, как будут добираться до своих дач в ближайшее время. «Готовы хоть каждый день писать письма в адрес министерства транспорта и российского президента», — добавил председатель СОНТ «Тайга 2» Виталий Куроедов.
Ura.Ru: последние новости
Японские журналисты назвали неожиданную причину развала СССР Пользователей соцсетей ужаснула новая «Мисс Россия». «Это транс?» Половина россиян захотела участвовать в карьерных проектах властей
Комментарии8
Общество , Минтранс РФ , Ханты-Мансийск , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон дал обещание после пожара в Нотр-Дам-де-Пари70
Потушен огонь в Нотр-Дам-де-Пари68
Подсчитано число переехавших в РФ украинцев11
Католикос всех армян прокомментировал пожар в Париже
Умерла актриса Джорджия Энджел
Видео
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
«Конечно, переспала бы»: Бузова унизила бывшего мужа
Шоу-бизнес
Никуда не пойдет: Зеленскому нашли замену
В мире Конфликты
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Украина В мире
Неожиданно: Верка Сердючка едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Другое
Недолго музыка играла: Зеленский попал под статью
Украина В мире
«Путинскую Россию» впутали в борьбу за Финляндию
Конфликты В мире
Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым
Украина В мире
«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение