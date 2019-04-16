В Югре дорожники выкопали ров, отрезав дачников от мира

Ханты-Мансийске дорожники выкопали ров при въезде в дачный кооператив, и теперь жители не могут попасть на свои участки. Об этом «URA.RU» рассказал председатель СОНТ «Тайга 2» Виталий Куроедов.

«По этой дороге заезжали члены нашего кооператива. Другого пути, чтобы проехать к себе на дачу, у них фактически нет. Проблема коснулась и жителей СОТ «Следопыт». Они тоже предпочитали добираться к себе на участки через этот въезд», — рассказал он. Особенно остро проблема встала для жителей, которые постоянно проживают на дачах. После того, как был выкопан ров, люди оказались в транспортной блокаде.

В компании «Северавтодор», которая занималась этими работами, корреспонденту «URA.RU» рассказали, что лишь выполняли заказ. «Ответственным за дорогу является „Уралуправтодор“, они заказчики. Мы подрядчики и получили предписание на ликвидацию дикого съезда. Людей неоднократно просили его узаконить, однако никаких действий произведено не было», — заявил старший производитель работ компании «Северавтодор» Александр Нихилин.