На что в сфере ЖКХ чаще всего жалуются в регионах

Эксперты НП "ЖКХ Контроль" обнародовали рейтинг основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он был составлен по итогам изучения обращений, поступивших в региональные общественные приемные и по телефонам "горячих" линий. Лидером стали жалобы на счета за ЖКУ.

Как пояснили "РГ" в Общероссийском центре общественного контроля в сфере ЖКХ, рейтинг был составлен по собственной методике и на основании своих же данных. Так, были проанализированы обращения граждан, поступившие в региональные центры общественного контроля. К слову, они действуют в 75 субъектах РФ . Кроме того, были изучены жалобы, поступившие по телефонным "горячим" линиям и электронной почте. Общественники фиксируют каждый звонок и дают консультации. Нередко они помогают гражданам составить претензию, а в некоторых случаях даже выступают в судах, защищая их права. Также региональные центры занимаются жилищным просвещением местных жителей, безвозмездно проводят занятия для председателей советов многоквартирных домов (МКД) и уличкомов.

"Формирование рейтинга осуществлялось в несколько этапов, — пояснили в НП "ЖКХ Контроль". — На первом этапе был составлен рубрикатор проблем. На втором этапе региональные центры распределили поступившие обращения по сформулированным темам. Затем данные были направлены в Национальный центр, эксперты которого на заключительном этапе суммировали всю информацию, полученную из регионов, и обобщили некоторые рубрики между собой".

Итоговый рубрикатор и стал рейтингом. По словам исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, проблемное поле в первом квартале преподнесло много сюрпризов. Эксперты ожидали резкого роста жалоб на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Этого не произошло, хотя в рейтинге данная проблема традиционно заняла первое место.

"Обращения, связанные с начислением платы за ЖКУ, поступали сравнительно реже, чем в 2018 году, — комментирует Светлана Разворотнева. — И это при том, что с 1 января 2019 года во всех регионах произошло плановое повышение тарифов на коммунальные услуги — в соответствии с постановлением правительства РФ № 1246 от 19 октября 2019 года платежи граждан были проиндексированы на 1,7 процента, кроме того, к величине тарифа с этого года добавляется НДС".

По мнению эксперта, отсутствие резкого роста обращений по данной тематике в общественные приемные "может свидетельствовать о том, что тема роста платежей не была воспринята потребителями услуг ЖКУ более болезненно, чем раньше". Всего в первом квартале 2019 года в общественные центры поступило 1453 таких обращений, или более 17 процентов от их общего количества.

Кстати, в 2018 году доля таких обращений превышала 19 процентов в общем потоке писем и звонков. В этом году жителей регионов интересовало соблюдение порядка начисления платы за ЖКУ, перерасчеты, проблемы с доставкой квитанций, взимание дополнительных платежей и комиссий, изменение размера платы за жилье и другое. Особняком стоит вопрос о начислении платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме (ОДН).

За первые три месяца поступило 203 обращения на данную тему, или 2,44 процента от общего количества. Так, во многих регионах управляющие компании вынуждают жильцов оплачивать ОДН по воде, в том числе горячей по нормативам. Это приводит к завышению платы, поскольку граждане платят фактически за услугу, которую им не оказывают. Кстати, введенная в 2017 году часть 9.1 статьи 156 ЖК РФ гласит, что такая плата взимается лишь при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома (МКД) предусматривают возможность потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов при содержании общего имущества.

Анализ обращений позволяет сделать вывод, что ключевая фраза этого положения в регионах зачастую игнорируется. Перед начислением платы за ОДН по водоснабжению управляющие компании обязаны провести комиссионное обследование домов "с привлечением заинтересованных лиц с целью установления конструктивных особенностей". Однако подобные обследования — большая редкость. Поэтому жильцы оплачивают ОДН по горячей и холодной воде даже в том случае, если в доме нет конструктивной возможности для использования воды на общие нужды.

Одним из упомянутых сюрпризов стали жалобы на включение в новый "мусорный" тариф инвестиционной составляющей. За ее счет в регионах обещают построить новые полигоны, сортировочные, мусоросжигающие и мусороперерабатывающие заводы. Жители Тюменской, Московской и Кировской областей в своих обращениях выразили опасения, что их деньги помогут профинансировать чужой бизнес. Ведь построенные объекты станут собственностью частных предпринимателей. Региональные операторы, которые пытаются делать бизнес не за счет увеличения тарифа для населения, а за счет, например, продажи продуктов переработки ТКО — редкость, отмечают эксперты.

"Обращений по вопросам качества коммунальных услуг в первом квартале 2019 года было заметно меньше, чем в среднем по 2018 году, — продолжает Светлана Разворотнева. — На первый взгляд, это также выглядит странным, поскольку жалобы на качество коммунальных ресурсов, особенно на качество отопления в зимние месяцы, традиционно возрастают. При этом зима 2019 года ознаменовалась значительным количеством серьезных аварий на теплосетях в различных городах и регионах страны".

Однако жалоб, по ее словам, было сравнительно немного. Поэтому эксперты сделали вывод, что "в целом ситуация в сфере обеспечения населения коммунальными ресурсами все-таки немного улучшается". Что касается количества жалоб на неудовлетворительное состояние, содержание и текущий ремонт МКД, то в первом квартале текущего года их поступило 1163. Например, в Орловской области эти обращения стали лидером рейтинга. Жители жаловались на массовые протечки кровли (кстати, местная общественная организация несколько раз помогала горожанам в судебных процессах о заливе квартир), на отсутствие ремонта подъездов и технического обслуживания мусоропроводов.

Согласно требованиям постановления Госстроя РФ №170 стволы мусоропроводов должны промываться регулярно. Если же ремонт выполняется, представители УК нередко скрывают от жильцов сметы и акты выполненных работ. Сетуют в Орловской области и на залитые подвалы, заниматься которыми УК не желают. Активно жаловались на плохое качество содержания жилья в Тульской области и Красноярском крае — там в общественные центры поступило 103 и 74 таких обращения соответственно. Третье место в рейтинге основных проблем заняло неудовлетворительное благоустройство придомовой территории. На это обратили внимание 1035 обратившихся, доля таких жалоб составила 12,43 процента. По сравнению с 2018 годом их число выросло почти в два раза.

"Эту тенденцию можно объяснить широким освещением в СМИ федерального проекта "Комфортная городская среда", а также тем, что многие собственники уже знают о возможностях получить деньги на финансирование работ по благоустройству двора и даже подали соответствующие заявки, — считает Светлана Разворотнева. — Во многих регионах количество таких заявок уже превышает финансовые возможности субъектов РФ, много вопросов возникает в связи с непониманием принципов формирования очередности исполнения заявок. Все это повлияло на рост обращений по данной теме в общественные приемные".

К слову, лидерами по количеству жалоб по данной тематике стали Кировская и Челябинская области. На их долю пришлось 333 и 312 таких обращений соответственно, или более половины от всех подобных жалоб, поступивших по стране. Наибольшую активность местные жители проявили в январе 2019 года. Тогда на состояние дворов и внутриквартальных подъездов в Кировской области 269 раз, а в Челябинской — 167. В Смоленской области наиболее популярными в первом квартале текущего года стали жалобы на капитальный ремонт МКД. Из 607 обращений, поступивших в целом по стране, на этот регион пришлось 108. Причем пик был зарегистрирован в феврале, когда жители Смоленской области 101 раз обратились в общественные приемные по данному вопросу. Так, их волновали сроки проведения капитального ремонта, в частности обоснованность сроков, установленных региональной программой. Кроме того, они выражали недовольство размерами взносов на проведение капремонта, отсутствие информации о региональной программе, а также качеством проводимых работ и выполнением подрядчиками гарантийных обязательств.

В список основных проблем в сфере ЖХК эксперты также включили жалобы на управление МКД (823 обращения), работу информационных систем (44), неудовлетворительное качество предоставляемых коммунальных услуг (429), нарушения процедуры общих собраний собственников, включая фальсификацию протоколов (259), а также проблемы, связанные с индивидуальными и общедомовыми приборами учета (218 обращений).