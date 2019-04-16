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РПЦ призвала французов покаяться после пожара в Норт-Дам де Пари 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: NHLCanes/Twitter
Пожар в соборе Парижской Богоматери должен восприниматься как знамение и призыв к покаянию. Об этом заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ) при Совете Европе и Евросоюзе игумен Филипп. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению представителя РПЦ, подобные события в истории религии всегда считались знамением, которое побуждает покаяться, обратиться к богу и исправить жизнь. «Не думаю, что французы хуже нас, но, если мы не будем смотреть на состояние своего духа и исправляться, то и нас могут постигать подобные несчастья», — предупредил он.
Игумен Филипп добавил, что внутри собора осталась икона Владимирской Богоматери, которую подарил патриарх Алексий II во время своего визита в Париж в 2007 году. Судьба этой святыни пока неизвестна, подчеркнул он.
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля в 18:30 по местному времени. Огонь уничтожил две трети кровли, крышу, шпиль и часы собора. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, с этой целью вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров.
Пожарные спасли часть реликвий из горящего здания произведения искусства. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.
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Комментарии1
Общество , АЛЕКСИЙ II , ЕС , РПЦ , РИА Новости
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