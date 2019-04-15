Из-за непристойного приветствия: Ведущий НТВ выгнал писателя Сергея Лойко

В ходе программы Михаил Маркелов спросил у Лойко, паспорт какой страны у него имеется, тот ответил, что российский. Вместо ответа на вопрос, зачем он в таком случае поддерживает бандеровцев и нацистов на Украине, Лойко произнес гитлеровское приветствие.

Между Маркеловым и Лойко произошла потасовка, после чего ведущий программы Иван Трушкин выгнал писателя из студии.

Напомним, именно после разговора с Сергеем Лойко в прямом эфире «Места встречи» ведущий программы Андрей Норкин почувствовал себя плохо и был вынужден покинуть студию.

Позже стало известно, что Норкин перенес гипертонический криз. Сейчас телеведущий находится на больничном.