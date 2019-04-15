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Из-за непристойного приветствия: Ведущий НТВ выгнал писателя Сергея Лойко 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Фото: кадр видео
Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко, пишет «Газета.ру».
В ходе программы Михаил Маркелов спросил у Лойко, паспорт какой страны у него имеется, тот ответил, что российский. Вместо ответа на вопрос, зачем он в таком случае поддерживает бандеровцев и нацистов на Украине, Лойко произнес гитлеровское приветствие.
Между Маркеловым и Лойко произошла потасовка, после чего ведущий программы Иван Трушкин выгнал писателя из студии.
Напомним, именно после разговора с Сергеем Лойко в прямом эфире «Места встречи» ведущий программы Андрей Норкин почувствовал себя плохо и был вынужден покинуть студию.
Позже стало известно, что Норкин перенес гипертонический криз. Сейчас телеведущий находится на больничном.
Общество , Украина , Иван Трушкин , Андрей Норкин , Михаил Маркелов , Сергей Лойко , Газета.Ru , НТВ
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