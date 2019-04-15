Тяп-ляп: почему в России не нужны профессионалы

Отремонтированные дороги с новыми ямами. Врачи, которые не лечат. Учителя, которые не учат. Это лишь самые очевидные последствия тотальной нарастающей депрофессионализации, которая стала очевидным трендом на российском рынке труда. Пока правительство публично гордится относительно невысокой безработицей, многие важнейшие для нормального развития страны профессии испытывают настоящий кадровый голод.

Согласно опросу ВЦИОМ , почти половина россиян не работают по своей специальности. Основными причинами такого положения вещей люди назвали отсутствие возможности трудоустройства по своей специальности и низкую зарплату. Действительно, по данным Росстата , треть россиян, имеющих доходы ниже официальной черты бедности, имеют работу. То есть, часто даже наличие работы в России «не кормит».

По данным опроса, по специальности работают 51% респондентов, среди них люди с высшим образованием составляют 58%. При этом 47% респондентов не работают по профессии, среди них люди со средним специальным образованием составляют 55%. Почти треть россиян — 28% — вообще никогда не работали по своей специальности. 48% россиян работали по специальности более пяти лет, но вынуждены были сменить профессию. 16% — от года до пяти лет и еще 6% — менее одного года.

По данным Росстата, трудоспособное население в России (таковым считаются россияне в возрасте от 15 лет до — пока только начинает вступать в силу повышение пенсионного возраста — 60), составляет около 82 миллионов человек. Выходит, почти 40 миллионов занимаются не тем, чему их учили в вузах и колледжах.

В 2018 году российские вузы по данным, которые приводила вице-премьер Татьяна Голикова , окончило более 1 миллиона человек. Из них 455 тысяч учились на бюджетных местах. То есть их заказчиком де-факто выступало государство, ожидая, что эти выпускники будут заниматься совершенно конкретными профессиями. Если нынешние пропорции отказа от работы по специальности сохранятся, половина этих выпускников будет работать не там, где рассчитывало государство.

В самом факте работы не по специальности, на первый взгляд, ничего страшного нет. В конце концов, в России человек имеет полное право сам распоряжаться своей единственной жизнью и профессиональной карьерой. При этом так называемая «горизонтальная мобильность» — переезды людей внутри страны ради трудоустройства — у нас по-прежнему значительно ниже, чем в более развитых экономических странах. Люди постарше помнят, как работала система распределения после вузов в советские времена. Выпускники были обязаны отработать по своей профессии определенное количество лет после окончания вуза, да еще и в строго определенном месте. Это зачастую превращалось в мягкий вариант крепостного права. Многие молодые специалисты просто «отбывали номер» на месте, куда их распределили — особенно если это место было географически удалено от места, где они собирались жить дальше. А потом тут же увольнялись с этой производственной «каторги». Кроме того, процветал откровенный «блат»— выпускники со связями и деньгами просто тайно откупались от распределения и устраивались работать там, где хотели они или их родители.

Системы обязательного распределения в России давно нет, хотя периодически раздаются голоса в пользу необходимости ее восстановления.

При этом очевидной чертой современной жизни в России стала явная победа лояльности над профессионализмом.

Умение работать ценится — и морально, и материально, и как социальный лифт — очевидно ниже умения нравиться и угождать любому вышестоящему начальству. Сплошь и рядом мы сталкиваемся со случаями назначений на разных уровнях власти по все тому же советскому «блату» — родственников, друзей и знакомых высокопоставленных начальников. Но одно дело — такой некомпетентный чиновник «по блату» и совсем другое — некомпетентный хирург или школьный учитель. Такие квази-специалисты уже прямо угрожают человеческим жизням.

Самое скверное в том, что люди в современной России не хотят или не могут трудоустроиться по специальности — даже не сам факт проблем с трудоустройством. И даже не низкая зарплата, хотя учителя, врачи, рабочие (в том числе те, которые делают ракеты и самолеты) в целом зарабатывают у нас сильно меньше чиновников, нефтяников, работников банков.

Самое опасное — то, что таким образом происходит дополнительная массовая подпитка непрофессионализма везде и во всем.

Люди не имеют достаточных навыков или недостаточно дорожат своей работой потому, что профессионализм в России явно не в почете. Успешными людьми считаются те, кто сумел устроиться на не пыльную работу с хорошим заработком. А такая работа у нас — это прежде всего силовые структуры, госкорпорации, крупные банки. Лечить, учить, делать науку, работать инженерами в сегодняшней России и не слишком престижно, и менее денежно.

Поэтому молодые россияне либо хотят уехать из России в поисках лучшей доли, либо мечтают сделать карьеру силовиков или госслужащих. Самыми модными профессиями в России стали те, где ничего не придумывают и не производят.

Надо ли удивляться тому, что после распада СССР Россия не дала миру ни одного нового всемирно известного бренда, не совершила ни одного научного открытия мирового масштаба. Даже в разработках новейшего оружия, которыми так любят публично гордиться российские политики, во многом мы пользуемся советскими идеями. При этом продолжает стареть российская наука и производство в сфере высоких технологий. В обществе явно нет культа знаний и достаточного уважения к профессионалам. На слуху какие-нибудь высокопоставленные силовики, топ-менеджеры крупнейших сырьевых компаний, поп-звезды, светские дивы, но не знаменитые учителя, врачи, ученые, инженеры, даже писатели.

Собственно, одна из главных целей развития страны и один из главных критериев, по которому это развитие можно будет считать успешным — возможность, как говорили в советские времена, «человека труда» достойно жить и зарабатывать, занимаясь своей профессией. Разумеется, современная реальность требует от людей гораздо большей, чем раньше, профессиональной гибкости. Способности постоянно учиться и переучиваться. Но все это не отменяет того очевидного факта, что профессионализм в сегодняшней России не в моде. Поэтому у нас так часто падают ракеты. Поэтому мы так плохо лечим и так плохо учим. Поэтому Россия точно не мировой лидер в сфере придумывания и внедрения новых технологий. Страна, где лояльность ценится выше профессионализма, в современном мире обречена на отставание.