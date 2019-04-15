В Японии назвали неожиданную причину развала СССР

Японский журналист Мититака Хаттори в статье для газеты Asahi Shimbun проанализировал распад Советского Союза и назвал неожиданную причину, которая, по его мнению, повлияла на судьбу России

По оценке японского журналиста, одной из причин распада СССР стал «сухой закон» — антиалкогольная кампания, начатая Михаилом Горбачевым в 1985 году. Эта политика, продолжил он, вылилась в «трагикомедию в различных областях», из-за чего курс на перестройку «забуксовал», передает РИА «Новости» содержание публикации.

«Одновременно она вызвала гнев пьющих, у которых было только одно развлечение — алкоголь, и в конечном итоге это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставке Горбачева», — пишет Хаттори.

Автор статьи напоминает, что первый президент России Борис Ельцин был известен как «большой любитель спиртного». Он приводит мнение, что именно по этой причине Ельцину удалось изгнать Горбачева — противника употребления алкогольной продукции.

Вместе с тем, Хаттори опровергает миф о том, будто все россияне являются алкоголиками. По его словам, граждане России употребляют спиртное реже, чем жители Японии, а повседневное употребление алкоголя без видимой причины у россиян считается неприемлемым.

«В Японии немалое количество тех, кто выпивает каждый день, однако в сегодняшней России это крайне редкий случай», — заключил журналист.

В ноябре прошлого года был опубликован рейтинг трезвости российских регионов.