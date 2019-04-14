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«Мисс Россия 2019» прокомментировала победу в конкурсе 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Двадцатилетняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, завоевавшая титул "Мисс Россия 2019", поделилась впечатлениями после победы в конкурсе и поблагодарила за поддержку.
Алина Санько из Азова завоевала титул «Мисс Россия»
Финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
"Дорогие мои! Не передать словами, как я счастлива! До сих пор думаю, что это сон… Все будто в сказке‍… Спасибо Всем за поддержку… Я всех очень сильно люблю", — написала девушка в соцсети Instagram.
Один из самых известных конкурсов красоты "Мисс Россия" проходит при поддержке Минкультуры РФ. Победительнице вручают корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Также финалистки могут представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
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