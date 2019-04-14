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В Краснодаре скончался автор тренингов по рукопашному бою Кадочников 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
На 84-м году жизни скончался знаменитый автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников. С 1962 года он занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур страны, а также офицерских кадров в военных училищах.
О смерти создателя нового направления боевых искусств сообщил его коллега Александр Церюта на своей странице в Facebook. Методике ведения боя, придуманного Кадочниковым, были посвящены ряд документальных фильмов Министерства обороны СССР.
Алексей Кадочников родился в Одессе 20 июля 1935 года. С 1939 года он проживал в Краснодаре. Был награжден "Орденом Почета", а также благодарностью "За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству".
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Общество , Армия , Войска , Алексей Кадочников , Краснодар
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