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Алина Санько из Азова завоевала титул «Мисс Россия» 

РИА Новости + ещё 3 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Алина Санько из города Азов завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Один из самых известных конкурсов красоты "Мисс Россия" проходит при поддержке Минкультуры РФ. Победительнице вручают корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Также финалистки могут представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
"Мы готовы для того, чтобы назвать имя победительницы. Ею становится Алина Санько", — сказал ведущий церемонии Максим Привалов.
Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.
Алине Санько 20 лет. Согласно ее профайлу на сайте конкурса, она увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия.
Первой вице-мисс назвали Арину Верину из Екатеринбурга. Второй вице-мисс Россия стала Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.
Лидером зрительского голосования стала Влада Потапова из Якутии, в номинации "Народный выбор" победила Елена Пановикова из Тобольска.
Церемония "Мисс Россия 2019" проходила в соответствии с концепцией "Мода". Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?", а также прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях.
Перед гостями вечера и участницами выступил певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение". Ведущими церемонии выступили мисс Россия 2007 года Ксения Сухинова и теле— и радиоведущий Максим Привалов.
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Общество , Сергей Лазарев , Максим Привалов , Минкультуры , РИА Новости , Азов
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